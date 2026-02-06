EQS-News: Regency Silver Corp. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Regency Silver bohrt drittes Bohrloch in breite Zonen mit sulfid-spekularithaltiger Mineralisierung Bohrungen im Gang



06.02.2026 / 16:26 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Freitag, 6. Februar 2026) - Regency Silver Corp. (TSXV: RSMX) (OTCQB: RSMXF) (FSE: ZJ90) ("Regency Silver" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das zweite Bohrloch seines laufenden Bohrprogramms 2026 am Projekt Dios Padre in Sonora, Mexiko, in mehreren Zonen über einem breiten Abschnitt sulfid-spekularithaltige Brekzien und Gangfüllungen durchteuft hat (Abbildung 1). Bohrloch REG-26-28 wurde ca. 75 m unterhalb von Bohrloch REG 25-26 gebohrt und durchteufte eine breite Mineralisierung von ca. 430 m bis ca. 540 m. Eine Brekzienzone mit Chalkopyrit, Pyrit und Spekularit mit starker Siliziumdioxid-Serizit-Alteration wird zwischen ca. 500 m bis ca. 535 m durchteuft. Die Kernzone liegt ca. 180 m südlich einer ähnlichen Brekzie, die in REG-25-25 durchteuft wurde (siehe Pressemitteilung vom 8. Dezember 2025 ). Die zuvor gebohrten Löcher REG 23-21 ergaben 38 m mit 7,36 g/t Gold, REG-22-01 ergab 35,8 m mit 6,84 g/t Gold, 0,88 % Kupfer und 21,82 g/t Silber, und REG 23-14 ergab 29,4 m mit 6,32 g/t Gold. "Visuell zeigen die Ergebnisse von REG-26-28 noch einmal die Kontinuität und den Umfang des Dios-Padre-Brekziensystems. Die Durchteufung mehrerer Zonen mit Sulfid-Spekularit-Mineralisierung in der Tiefe stärkt unsere Gewissheit, dass sich dieses System unterhalb der historischen Grubenbaue ausdehnt. Diese Beobachtungen bestätigen immer wieder das erhebliche Aufwärtspotenzial des Projekts, je weiter wir mit unserem Bohrprogramm 2026 vorankommen", sagte Bruce Bragagnolo, CEO. Derzeit liegen uns noch keine Analyseergebnisse für die Abschnitte aus den Bohrprogrammen 2025 oder 2026 vor, sodass bei einem Vergleich der potenziellen Untersuchungsqualität dieser Abschnitte mit REG-22-01, REG-23-14 und REG 23-21 Unsicherheiten bestehen. In Bezug auf Geologie, Alteration, Mineralarten und Vorkommen scheinen die Zonen jedoch vergleichbar zu sein. Zu Vergleichszwecken finden Sie die mineralisierten Abschnitte und ihre entsprechenden Analysenergebnisse in den Pressemitteilungen vom 8. Januar 2026 , 23. Februar 2023 und vom 2. November 2023 . Technische Informationen Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Michael Tucker, P. Geo, geprüft, der gemäß den Richtlinien der Vorschrift National Instrument 43-101 als qualifizierte Person anerkannt ist. Herr Tucker ist ebenfalls Direktor des Unternehmens und wird aus diesem Grund nicht als unabhängig betrachtet. Herr Tucker hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung gelesen und genehmigt. Über Regency Silver Corp. Regency Silver Corp. ist ein kanadisches Rohstoffunternehmen, das in Mexiko nach hochgradigem Gold, Kupfer und Silber sucht. Regency Silver wird von einem Team erfahrener Fachleute geleitet, die über Fachkenntnisse sowohl in der Exploration als auch in der Produktion verfügen. Das Vorzeigeprojekt von Regency ist das hochwertige Projekt Dios Padre in Sonora, Mexiko, wo Regency eine große, hochwertige Gold-Kupfer-Silber-Entdeckung gemacht hat, bei der es sich offenbar um ein großes magmatisch-hydrothermales System handelt, das sich in der Tiefe ausweitet. Die Bohrergebnisse umfassen 38 Meter mit 7,36 g/t Gold in Bohrloch REG 23-21, 36 Meter mit 6,84 g/t Gold, 0,88 % Kupfer und 21,8 g/t Silber in Bohrloch REG 22-01 und 29,4 m mit 6,32 g/t Gold in Bohrloch REG 23-14. Kontaktdaten

Regency Silver Corp. Bruce Bragagnolo, Chief Executive Officer

(604) 417-9517

E-Mail: bruce@regency-silver.com Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsorgan (entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"). Dies umfasst alle Aussagen in dieser Mitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen des Unternehmens in Bezug auf das Dios-Padre-Projekt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse können von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Wichtige Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Plänen oder Erwartungen des Unternehmens abweichen, beinhalten das Risiko regulatorischer Änderungen und bei der Kapitalbeschaffung sowie die Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration, einschließlich des Risikos, dass die tatsächlichen Explorationsergebnisse von den Erwartungen des Managements abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Erwartungen des Managements, dass die Bedingungen erfüllt, die erforderliche Kapitalbeschaffung abgeschlossen und die oben beschriebenen anderen Risiken nicht eintreten werden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetzgebung vorgeschrieben. Abbildung 1: Auswahl von Fotografien der sulfid-spekularithaltigen Brekzien in REG-26-28. Um eine verbesserte Version dieser Grafik anzuzeigen, bitte besuchen Sie URL:

https://images.newsfilecorp.com/files/12067/282991_78f0837ea42a9bac_002full.jpg Abbildung 2: Lageplan mit Bohrlochmarkierungen für aktuelle und historische Bohrlöcher. Die tiefe Brekzie von Dios Padre in Rot wird senkrecht zur Oberfläche projiziert. Die rote Linie bei REG-26-28, REG-26-27 und REG-25-26 stellt die vertikale Projektion der nicht zusammenhängenden Zone der Sulfid-Spekularit-Brekzie zur Oberfläche dar. Um eine verbesserte Version dieser Grafik anzuzeigen, bitte besuchen Sie URL:

https://images.newsfilecorp.com/files/12067/282991_78f0837ea42a9bac_003full.jpg Abbildung 3: 3D-Schnitt durch das Bohrgebiet Dios Padre in Richtung Westen. Dios-Padre-Brekzienzone (rot - projiziert) und die Bohrlochverläufe mit Blockmodell und historischen Grubenbauen des historischen Silberbergwerks. Rote Balken auf Bohrverläufen weisen auf breite Zonen einer nicht-kontinuierlichen Sulfid-Spekularit-Mineralisierung hin.



Um eine verbesserte Version dieser Grafik anzuzeigen, bitte besuchen Sie URL:

https://images.newsfilecorp.com/files/12067/282991_78f0837ea42a9bac_004full.jpg Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/282991 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/282991

News Source: Regency Silver Corp.





06.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News