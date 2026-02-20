EQS-News: Regency Silver Corp. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Regency Silver gibt Privatplatzierung von bis zu 4 Mio. $ bekannt



20.02.2026 / 23:02 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Freitag, 20. Februar 2026) - Regency Silver Corp. (TSXV: RSMX) (OTCQB: RSMXF) (FSE: ZJ90) ("Regency Silver" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es vorbehaltlich einer behördlichen Genehmigung eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 16 Millionen Wertpapiereinheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von $0.25 pro Einheit vereinbaren konnte. Der Bruttoerlös beträgt 4.000.000 $. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") sowie einem halben Optionsschein zum Erwerb einer Stammaktie. Jeder vollständige Optionsschein berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zu einem Preis von 0,35 $ pro Aktie für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Ausgabedatum. Es wird erwartet, dass die Privatplatzierung um den 23. Februar 2026 zum Abschluss kommt. Das Unternehmen hat Centurion One Capital Corp. (der "Berater") beauftragt, im Zusammenhang mit der Privatplatzierung als Sonderberater tätig zu werden. Ein Grund für die Privatplatzierung war eine starke Nachfrage führender, hochkarätiger institutioneller Investoren. Darunter befindet sich ein führender Fondsmanager, der die Platzierung als Hauptinvestor sicherstellte, wobei auch bestehende langfristige Aktionäre des Unternehmens die Platzierung unterstützten. Bruce Bragagnolo, Chief Executive Officer des Unternehmens, äußerte sich wie folgt: "Wir freuen uns, dass diese Finanzierung von langfristigen Aktionären und US-amerikanischen institutionellen Investoren, die Regency Silver seit vielen Jahren kennen und mit uns zusammenarbeiten, sowie von Centurion One Capital als Folgeinvestor und Berater, stark unterstützt wurde. Ihr anhaltendes Vertrauen ist von großer Bedeutung. Die Erlöse werden unser laufendes Bohrprogramm bei Dios Padre unterstützen und es uns ermöglichen, diese Lagerstätte weiter auszubauen." Alle Wertpapiere, die im Rahmen der Privatplatzierung ausgegeben werden, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Erlöse werden für die Exploration sowie Entwicklung der Liegenschaften des Unternehmens, den Kauf weiterer Liegenschaften und das allgemeine Betriebskapital verwendet. Der Abschluss der Privatplatzierung setzt noch die Zustimmung der TSX Venture Exchange voraus. Das Unternehmen hat zugestimmt, dem Berater im Zusammenhang mit der Privatplatzierung eine Beratungsgebühr zu zahlen. Über Regency Silver Corp. Regency Silver Corp. ist ein kanadisches Rohstoffunternehmen, das in Mexiko nach hochgradigem Gold, Kupfer und Silber sucht. Regency Silver wird von einem Team erfahrener Fachleute geleitet, die über Fachkenntnisse sowohl in der Exploration als auch in der Produktion verfügen. Das Vorzeigeprojekt von Regency ist das hochgradige Projekt Dios Padre in Sonora, Mexiko, wo Regency eine große, hochgradige Gold-Kupfer-Silber-Entdeckung gemacht hat, bei der es sich offenbar um ein großes magmatisch-hydrothermales System handelt, das sich in der Tiefe ausweitet. Über Centurion One Capital Die Mission von Centurion One Capital ist es, den visionärsten Unternehmen weltweit zu ermöglichen, die größten Herausforderungen von morgen zu meistern. Wir unterstützen ihre Ziele mit transformationsorientiertem Kapital, unübertroffener Expertise und einem globalen Netzwerk einflussreicher Kontakte. Jede Interaktion wird von unseren Kernwerten Respekt, Integrität, Engagement, hervorragende Ausführung und kompromisslose Leistung geleitet. Wir tätigen Eigeninvestitionen und stützen uns dabei auf die seit Langem bewährten Prinzipien des Handelsbankengeschäfts, bei denen aufeinander abgestimmte Anreize dauerhafte Partnerschaften formen. Centurion One Capital: ein überlegener Ansatz für Investmentbanking. Kontaktdaten Regency Silver Corp. Bruce Bragagnolo, Chief Executive Officer

Telefon: 1-604-417-9517

E-Mail: bruce@regency-silver.com Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsorgan (entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"). Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen umfassen die Erklärungen des Unternehmens über das Dios-Padre-Projekt, die Privatplatzierung und die Verwendung der daraus resultierenden Erlöse sowie alle anderen Aussagen, die nicht historischer Natur sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse sowie künftigen Ereignisse können von den in solchen Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen. Wichtige Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Plänen oder Erwartungen des Unternehmens unterscheiden, beinhalten das Risiko von Änderungen in der Regulierung und bei der Kapitalbeschaffung sowie die Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration, einschließlich des Risikos, dass die tatsächlichen Explorationsergebnisse von den Erwartungen des Managements abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Erwartungen des Managements, dass die Bedingungen erfüllt, die erforderliche Kapitalbeschaffung abgeschlossen und die oben beschriebenen anderen Risiken nicht eintreten werden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetzgebung vorgeschrieben. Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/284764 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/284764

News Source: Regency Silver Corp.





20.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News