Stellantis nimmt umfangreiche Abschreibungen von rund 22,2 Milliarden Euro vor, zum großen Teil auf sein Geschäft mit Elektroautos. Laut der neuen Strategie von CEO Antonio Filosa will das Unternehmen zum "Leuchtturm der Wahlfreiheit" werden - und mehr Verbrenner und Hybride anbieten. Stellantis-CEO Antonio Filosa hatte bereits seit seinem Amtsantritt im Juni 2025 daran gearbeitet, die ambitionierten Elektroziele von Vorgänger Carlos Tavares zurückzuschrauben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
