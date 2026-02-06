DJ XETRA-SCHLUSS/DAX mit versönlichem Wochenschluss - Stellantis drückt Autowerte

DOW JONES--Nach einer bewegungsreichen Woche hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag mit Gewinnen geschlossen. Der DAX schloss 0,9 Prozent auf 24.721 Punkte fester. Die Rotation aus Technologie- wie auch Softwaretiteln dauerte auch zum Wochenschluss an. Das Geld floss verstärkt in zyklische Sektoren wie Industrie, Rohstoffe und Bankenwesen, wie es von Strategen hieß. Mit Blick auf die disruptive Auswirkung von Künstlicher Intelligenz (KI) auf die Geschäftsmodelle einzelner Software-Anbieter ist der große Verkaufsdruck zunächst abgeflaut. Stützend wirkten günstige Daten zur US-Verbraucherstimmung, die Sorgen um die US-Wirtschaft milderten.

Positiv werteten die Analysten von JP Morgan für Bayer (+1,9%), dass der Gerinnungshemmer Asundexian das Risiko eines ischämischen Schlaganfalls substanziell, und zwar um 26 Prozent, reduziert. Aktuell berücksichtigen sie Spitzenumsätze von 1,4 Milliarden Dollar nach 2035 sowie Erlöse von 100 Millionen Dollar im Jahr 2028, was im Einklang mit dem Konsens liege. Die Analysten glauben jedoch, dass aufgrund der starken Datenlage Aufwärtspotenzial für diese Prognosen bestehe.

Für Bechtle ging es um 9,5 Prozent nach unten. Aus dem Handel hieß es, dass die Geschäftszahlen an sich so ein hohes Minus nicht rechtfertigten, wichtige Kennziffern lägen alle rund im den erwarteten Rahmen, das vierte Quartal sei gut gelaufen. Eventuell bremse der vorsichtige Ausblick, der die deutlichen Preiserhöhungen der PC-Hersteller erwähne.

Nach einem positiven Analystenkommentar ging es für Renk um 5,4 Prozent nach oben. Rheinmetall erholten sich von den Abgaben des Vortages und legten um 2,1 Prozent zu. Die Aktie von Siemens Healthineers (-2,8%) wurde zum Wochenausklang "ex Dividende" in Höhe von 1 Euro gehandelt.

Keinen guten Tag hatten Autoaktien. Nachdem am Vortag schwache Geschäftszahlen von Volvo Car belastet hatten, verhagelte am Freitag Stellantis die Stimmung. Der Jeep-Hersteller gab bekannt, dass er im Rahmen einer Abkehr von Elektrofahrzeugen nun Belastungen in Höhe von rund 22,2 Milliarden Euro verbuchen wird. BMW verloren daraufhin 0,6 Prozent, VW 1,2 Prozent und Daimler Truck 1,1 Prozent. Die Stellantis-Aktie selbst brach um knapp 25 Prozent ein.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 24.721,46 +0,9% +0,0% DAX-Future 24.810,00 +1,2% -0,9% XDAX 24.729,75 +1,2% -0,6% MDAX 31.662,83 +0,7% +2,7% TecDAX 3.619,60 -0,2% +0,2% SDAX 17.893,72 +0,1% +4,1% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 128,21 -13 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag DAX 25 15 0 4.336,6 57,1 5.972,9 76,8 MDAX 33 16 1 606,5 25,4 711,5 27,4 TecDAX 14 15 1 1.284,1 22,5 1.814,4 30,3 SDAX 36 31 3 122,5 9,7 150,6 12,8 Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück ===

