Anzeige
Mehr »
Freitag, 06.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Kupfer im Fokus: Warum US-Projekte jetzt neu gelesen werden
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2QL01 | ISIN: NL00150001Q9 | Ticker-Symbol: 8TI
Xetra
06.02.26 | 17:35
6,164 Euro
-24,72 % -2,024
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
FTSE MIB
CAC-40
EURONEXT-100
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
STELLANTIS NV Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
STELLANTIS NV 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
6,0776,10419:10
6,0776,09419:09
Dow Jones News
06.02.2026 18:27 Uhr
260 Leser
Artikel bewerten:
(0)

XETRA-SCHLUSS/DAX mit versönlichem Wochenschluss - Stellantis drückt Autowerte

DJ XETRA-SCHLUSS/DAX mit versönlichem Wochenschluss - Stellantis drückt Autowerte

DOW JONES--Nach einer bewegungsreichen Woche hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag mit Gewinnen geschlossen. Der DAX schloss 0,9 Prozent auf 24.721 Punkte fester. Die Rotation aus Technologie- wie auch Softwaretiteln dauerte auch zum Wochenschluss an. Das Geld floss verstärkt in zyklische Sektoren wie Industrie, Rohstoffe und Bankenwesen, wie es von Strategen hieß. Mit Blick auf die disruptive Auswirkung von Künstlicher Intelligenz (KI) auf die Geschäftsmodelle einzelner Software-Anbieter ist der große Verkaufsdruck zunächst abgeflaut. Stützend wirkten günstige Daten zur US-Verbraucherstimmung, die Sorgen um die US-Wirtschaft milderten.

Positiv werteten die Analysten von JP Morgan für Bayer (+1,9%), dass der Gerinnungshemmer Asundexian das Risiko eines ischämischen Schlaganfalls substanziell, und zwar um 26 Prozent, reduziert. Aktuell berücksichtigen sie Spitzenumsätze von 1,4 Milliarden Dollar nach 2035 sowie Erlöse von 100 Millionen Dollar im Jahr 2028, was im Einklang mit dem Konsens liege. Die Analysten glauben jedoch, dass aufgrund der starken Datenlage Aufwärtspotenzial für diese Prognosen bestehe.

Für Bechtle ging es um 9,5 Prozent nach unten. Aus dem Handel hieß es, dass die Geschäftszahlen an sich so ein hohes Minus nicht rechtfertigten, wichtige Kennziffern lägen alle rund im den erwarteten Rahmen, das vierte Quartal sei gut gelaufen. Eventuell bremse der vorsichtige Ausblick, der die deutlichen Preiserhöhungen der PC-Hersteller erwähne.

Nach einem positiven Analystenkommentar ging es für Renk um 5,4 Prozent nach oben. Rheinmetall erholten sich von den Abgaben des Vortages und legten um 2,1 Prozent zu. Die Aktie von Siemens Healthineers (-2,8%) wurde zum Wochenausklang "ex Dividende" in Höhe von 1 Euro gehandelt.

Keinen guten Tag hatten Autoaktien. Nachdem am Vortag schwache Geschäftszahlen von Volvo Car belastet hatten, verhagelte am Freitag Stellantis die Stimmung. Der Jeep-Hersteller gab bekannt, dass er im Rahmen einer Abkehr von Elektrofahrzeugen nun Belastungen in Höhe von rund 22,2 Milliarden Euro verbuchen wird. BMW verloren daraufhin 0,6 Prozent, VW 1,2 Prozent und Daimler Truck 1,1 Prozent. Die Stellantis-Aktie selbst brach um knapp 25 Prozent ein. 

=== 
INDEX     zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX     24.721,46 +0,9%   +0,0% 
DAX-Future  24.810,00 +1,2%   -0,9% 
XDAX     24.729,75 +1,2%   -0,6% 
MDAX     31.662,83 +0,7%   +2,7% 
TecDAX    3.619,60 -0,2%   +0,2% 
SDAX     17.893,72 +0,1%   +4,1% 
zuletzt        +/- Ticks 
Bund-Future  128,21  -13 
YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag 
 
Index     Gewinner Verlierer unv.  Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag 
DAX         25     15   0 4.336,6  57,1    5.972,9      76,8 
MDAX        33     16   1  606,5  25,4     711,5      27,4 
TecDAX       14     15   1 1.284,1  22,5    1.814,4      30,3 
SDAX        36     31   3  122,5   9,7     150,6      12,8 
Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2026 11:55 ET (16:55 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.