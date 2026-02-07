Das hätte nicht passieren können. Nach der Veröffentlichung des mit Spannung erwarteten Quartalsberichts von Amazon zeigt sich der Markt besorgt. Das robuste Zahlenwerk kündigt massive Investitionen an. Die Aktie gerät daraufhin unter Druck. Aus charttechnischer Sicht kommt der Rücksetzer zu Unzeit. Das Chartbild trübt massiv ein. Die Vehemenz des Rücksetzers lässt für die nächsten Tage zudem nicht viel Gutes erwarten.Amazon mit robusten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de