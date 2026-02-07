Rheinmetall - Diese Woche wieder mal im Fokus. Nach einer fast beispiellosen Rekordrallye in den letzten Jahren ging es diese Woche am Donnerstag kräftig nach unten - im Tief Minus 9%. Aber was ist passiert? Und wichtiger: Ändert das was an den mittel- und langfristigen Aussichten der Aktie? Ist die Aktie jetzt ein Kauf, wie es zumindest Insider diese Woche sahen? Rheinmetall im Fokus: Kursrutsch, Analysten-Frust und ein deutliches Signal aus der Chefetage - so könnte man diese Woche in Schlagworten zusammenfassen. Also eine Woche der Widersprüche? Oder nur ein Kratzer auf der Story, die sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin