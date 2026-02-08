Köln (ots) -- RTL+ ist bei 14-49 und 14-29 die klare Nummer 2 nach Amazon im AGF-Ranking aller Anbieter - neuer Allzeitrekord bei 14-29- RTL+ wächst im VOD um herausragende 50,8 Prozent bei den 14- bis 29-Jährigen- RTL+ mit neuen Allzeit-Tagesrekorden in Nettoreichweite und Nutzungsvolumen- RTL legt um 0,7 PP im Vorjahresvergleich zu und ist mit 10,7 Prozent Marktanteil klarer Marktführer bei 14-59- RTL Deutschland verzeichnet starkes Marktanteilsplus von 1,6 PP auf 27,6 Prozent bei 14-59RTL Deutschland startet in TV und Streaming stark ins neue Jahr! Das VOD-Gesamtnutzungsvolumen auf RTL+ steigt nach AGF-Ausweisung auf 65,30 Mio. Stunden - ein Plus von 14,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Damit ist RTL+ in allen relevanten Zielgruppen der erfolgreichste private TV-Streaminganbieter und zugleich bei 14-49 und 14-29 die klare Nummer 2 nach Amazon im AGF-Ranking aller Anbieter. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreicht RTL+ ein VOD-Nutzungsvolumen von 48,12 Mio. Stunden (+13,6 % ggü. Vorjahr), bei den 14- bis 29-Jährigen 22,35 Mio. Stunden (+50,8 Prozent ggü. Vorjahr). Bei den 14- bis 29-Jährigen erreicht RTL+ damit sein höchstes Nutzungsvolumen seit Start der Messung.Mit einer kumulierten Nettoreichweite von 11,15 Mio. Menschen nach Total Streaming erreicht RTL+ im Januar seinen drittbesten Wert seit Start der Messung. Am 29. Januar 2026 erzielt RTL+ zudem neuen Allzeit-Tagesrekorde in der Gesamt-Nettoreichweite (2,27 Mio. Menschen) nach VOD sowie im VOD-Nutzungsvolumen (3,183 Mio. Stunden).Im Census+ Ranking gelingt RTL+ ebenfalls ein überaus erfolgreicher Start ins Streaming-Jahr: RTL+ stellt im Januar 12 der 25 meistgestreamten Titel unter den privaten Anbietern.Auch das private VOD-Programmmarken-Ranking wird im Januar deutlich von der RTL-Gruppe dominiert: 6 Programmmarken der Top 10 kommen von RTL, mit "ntv Nachrichten" auf Platz 1 und "IBES - Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" auf Platz 2.Zuwächse für RTL, VOX, ntv und die Multichannel-MarkenGetragen unter anderem vom herausragenden Erfolg der aktuellen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", der 3-Millionen-Euro-Woche bei "Wer wird Millionär?" sowie hochkarätigen Sportevents ist der Sender RTL im Januar mit einem Marktanteil von 10,7 Prozent klarer Marktführer bei den 14- bis 59-Jährigen - ein Plus von 0,7 Prozentpunkten gegenüber Januar 2025. Beim Gesamtpublikum wächst RTL 0,4 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahreszeitraum (MA: 8,6 %).VOX startet ebenfalls stark ins neue Jahr und sichert sich im Januar nach Marktanteilen in allen relevanten Zielgruppen Platz 2 unter den Privatsendern*. Bei den 14- bis 59-Jährigen erreicht VOX einen Zuwachs von 0,1 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahresmonat (MA: 5,5 %). Bei den 14- bis 49-Jährigen legt der Sender um 0,2 Prozentpunkte im Vergleich zum Januar 2025 zu und erreicht einen Marktanteil von 6,1 Prozent.ntv steigert seinen Marktanteil in einem nachrichtenintensiven Monat in allen relevanten Zielgruppen (MA +3: 1,3 %, + 0,1 PP; MA 14-59: 1,5 %, + 0,1 PP; MA 14-49: 1,8 %, +0,3 PP).Starke Zahlen auch für die Multichannel-Angebote: NITRO erreicht bei den 14- bis 59-Jährigen einen Marktanteil von 2,0 Prozent (+ 0,1 Prozentpunkte ggü. Vorjahr), bei den 14- bis 49-Jährigen 1,9 Prozent (+0,2 PP). RTL Up legt im Vorjahresvergleich sowohl beim Gesamtpublikum zu (MA: 2,4 %; + 0,3 PP) als auch in der Kernzielgruppe 14-59 (MA: 2,4 %; + 0,4 PP) und bei den 14- bis 49-Jährigen (MA: 1,9 %; + 0,4 PP). VOX Up wächst beim Gesamtpublikum mit 0,6 Prozent Monatsmarktanteil (+0,1 PP) im Vorjahresvergleich ebenso wie bei den 14- bis 59-Jährigen (MA: 1,0 %; + 0,4 PP).Zusammen kommen die Sender von RTL Deutschland im Januar einen Monatsmarktanteil von 27,6 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen, eine Steigerung um 1,6 Prozentpunkte gegenüber Januar 2025. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum wächst im Vorjahresvergleich um 0,5 Prozentpunkte auf 21,5 Prozent Marktanteil.*geteilter zweiter Platz mit Pro7 bei 14-49 Jahre)Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.14; Streaming: 01.1. - 31.1.2026; Marktstandard: Bewegtbild; Streamingintervall = nutzungsbezogen. Programmmarke = nutzungsbezogen; endgültige DatenPressekontakt:Konstantin von StechowRTL Television GmbHEin Unternehmen von RTL DeutschlandTelefon: +49 221-45 67 42 39Konstantin.vonStechow@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/6212527