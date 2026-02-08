ROUNDUP: Hubig legt Entwurf mit strengeren Vorgaben für Vermieter vor

BERLIN - Das Bundesjustizministerium hat einen Reformvorschlag veröffentlicht, der Mieterinnen und Mieter finanziell entlasten und Obdachlosigkeit verhindern soll. Der Entwurf, der aktuell zwischen den verschiedenen Ressorts der Bundesregierung abgestimmt wird, sieht strengere Vorgaben für Vermieter vor und zielt unter anderem darauf ab, weniger Ausnahmen von der Mietpreisbremse zuzulassen.

Niedrige Gas-Füllstände: Grüne wollen Reiche in Ausschuss zitieren

BERLIN - Angesichts der niedrigen Füllstände in den deutschen Gasspeichern beantragen die Grünen eine Sondersitzung des Bundestags-Ausschusses für Wirtschaft und Energie - unter Anwesenheit von Ministerin Katherina Reiche (CDU). "Ministerin Reiche macht ihren Job nicht", sagte der Grünen-Energiepolitiker Michael Kellner der Deutschen Presse-Agentur. "Das Ministerium wiegelt ab. Sie hoffen aufs Wetter, doch die Lage ist angespannt." Die Füllstände der Gasspeicher in Deutschland liegen aktuell bei unter 30 Prozent.

Roche sieht Wirksamkeit vom MS-Kandidaten Fenebrutinib durch Daten bestätigt

BASEL - Roche hat neue Ergebnisse aus einer zulassungsrelevanten Studie zu dem experimentellen Medikament Fenebrutinib am Fachkongress Actrims in Kalifornien vorgelegt. So verlangsamte der Wirkstoff bei Patienten mit primär progressiver Multipler Sklerose (PPMS) das Fortschreiten der Behinderung mindestens ebenso wirksam wie die bisher einzige zugelassene Roche-Therapie Ocrevus.

Deutsche Bahn stoppt Imagekampagne mit Engelke - Kritik an Kosten

BERLIN - Angesichts der Debatte über Sicherheitsmängel bei der Deutschen Bahn gibt es Kritik an den Kosten für eine Bahn-Imagekampagne mit Komikerin Anke Engelke. Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Sebastian Fiedler, nannte es in der "Bild am Sonntag" einen Skandal, dass der Bahn-Vorstand "so viele Millionen Euro für lustige Werbeclips" ausgebe.

Guirassy rettet BVB beim glücklichen 2:1 in Wolfsburg



BERLIN - Borussia Dortmund hat im Titelkampf der Fußball-Bundesliga für neue Spannung gesorgt. Beim abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg kam das Team von Trainer Niko Kovac zu einem glücklichen 2:1 (1:0). Damit verringerte der BVB den Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern München auf drei Punkte. Der deutsche Rekordmeister empfängt an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) den Tabellendritten TSG 1899 Hoffenheim und kann den Vorsprung auf Dortmund zum Abschluss des 21. Spieltags wieder auf sechs Zähler erhöhen.

ROUNDUP: Weniger Windstrom trotz Ausbaus - Wetter bremst Erzeugung

HAMBURG - Die für die Energiewende wichtigen Windkraftanlagen haben in Deutschland 2025 trotz starken Ausbaus weniger Strom produziert als im Jahr zuvor. Insgesamt wurden nach vorläufigen Daten im vergangenen Jahr 132,6 Terawattstunden (TWh) Windstrom erzeugt - nach 138,3 TWh im Jahr zuvor, wie der für die Nordsee zuständige Netzbetreiber Tennet Germany der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Über alle Erzeugungsgarten hinweg wurden im vergangenen Jahr nach Angaben der Bundesnetzagentur insgesamt 437,6 TWh Strom realisiert.

Kein Zug über Wuppertal: Sperrung trifft Güterverkehr hart

KÖLN/WUPPERTAL - Die Sperrung der Bahnstrecke von Köln über Wuppertal nach Hagen in den kommenden fünf Monaten wird auch für den Güterverkehr in Nordrhein-Westfalen zum Problem. "Anders als bei Personenzügen kann man im Güterverkehr keinen Schienenersatzverkehr einrichten", sagt Peter Westenberger, Geschäftsführer des Branchenverbands Güterbahnen. 20 bis 30 Güterzüge nutzten die Strecke normalerweise pro Tag und müssten nun weite Umleitungen fahren. "Wenn dann noch Störungen dazukommen, gehen die Kosten hoch."



Weitere Meldungen



-Hochwasser in Portugal, Spanien und Marokko

-Zehntausende Beschwerden über Rufnummernmissbrauch

-Warnstreik im Nahverkehr in München, Nürnberg und Bayreuth°

