Die Börse ist keine Einbahnstraße. Während BYD sich als einer der größten Hersteller der Welt von Elektroautos etabliert hat, muss Stellantis sich Fehleinschätzungen eingestehen, was zu Abschreibungen führen wird, die den aktuellen Börsenwert übersteigen. Das schockte die Börse zuletzt. Glänzende Aussichten dagegen bei Power Metallic Mines. Die Kanadier verfügen über eine der größten polymetallischen Lagerstätten Nordamerikas. Dieses Asset ist für viele Industriekonzerne wertvoll. In Zeiten des Aufbaus strategischer Reserven von kritischen Rohstoffen sollte die Gesellschaft mehr Aufmerksamkeit erlangen. Namhafte Investoren sind bereits eingestiegen und Analysten bescheinigen dem Papier Verdopplungspotenzial.Den vollständigen Artikel lesen ...
