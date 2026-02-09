Kursexplosion nach News: TREO-Spekulationswelle losgetreten!

Anzeige / Werbung

Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) bietet in Brasilien eine echte Doppelchance.

Ursprünglich als Lithium-Explorer im sogenannten Lithium Valley gestartet, stieß das Unternehmen im Zuge geologischer Arbeiten auf einem Teilgebiet auf Seltene Erden (TREO) mit Konzentrationen von über 6.000 ppm.

Das geologische Setup erwies sich als so vielversprechend, dass man sich entschloss, die TREO-Gebiete zu priorisieren. Erstmals seit Langem meldete sich das Unternehmen zu Wort und deutet vorsichtig an, dass die Ergebnisse der ersten Bohrkampagne wohl in Kürze veröffentlicht werden.

Sollten diese Resultate das bestätigen, was die bisherigen Oberflächenbodenproben vermuten lassen, dürfte sich dieser Zeitpunkt rückblickend als idealer Einstieg erweisen.

- Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden, sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text. - Advertorial/Werbung - Auftraggeber: Spark Energy Minerals Inc.* -

Das Seltene-Erden-Potential

Bis zu 6.400 ppm TREO ("Total Rare Earth Oxides") in Felsproben, entnommen auf der Oberfläche. Diese Zahl wird zusätzlich durch den hohen Anteil von Cer, Lanthan, Neodym, Praseodym und Gallium aufgewertet (Link zu den kompletten Resultaten). Der Preis von Gallium beträgt derzeit über 2.000 EUR pro Kilo, der Preis von Neodym liegt bei über 150$/Kilo

Breaking News: Spark Announces Completion of Maiden Drill Campaign in Brazil's Lithium Valley and Provides Corporate Update

Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) freut sich, über den Abschluss der ersten Reverse-Circulation-Bohrkampagne im Projekt Arapaima im brasilianischen Lithium-Valley zu informieren.

Erste Bohrkampagne abgeschlossen - Projekt Arapaima, Brasilien

Spark hat seine erste Bohrkampagne im Projekt Arapaima, in der Nähe der Gemeinde Cruzeta und etwa 7 Kilometer von der Stadt Padre Paraíso in Minas Gerais, Brasilien, entfernt, erfolgreich abgeschlossen.

Das Bohrprogramm war ursprünglich als erste Bohrung mit drei Bohrlöchern und einer Gesamtlänge von ca. 300 Metern geplant, um prioritäre, oberflächennahe Ziele zu untersuchen, die durch vorherige geochemische Oberflächenprobenahmen identifiziert worden waren. Aufgrund günstiger Bohrbedingungen und guter Fortschritte im Feld wurde das Programm erweitert und mit fünf RC-Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 296 Metern abgeschlossen, wodurch eine umfassendere erste Abdeckung des Zielgebiets erreicht wurde.

Die abgeschlossenen Bohrungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

ARA-RC-001: 58 Meter

ARA-RC-002: 44 Meter

ARA-RC-003: 94 Meter

ARA-RC-004: 46 Meter

ARA-RC-005: 54 Meter

Ein umfassendes Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokoll wurde implementiert, das die regelmäßige Zugabe von Blindproben, Duplikaten und zertifizierten Referenzmaterialien umfasste. Alle Proben wurden sicher verpackt, vom Geologenteam von Spark transportiert und dem SGS Geosol-Labor zur chemischen Analyse übergeben. Die Protokollierung aller Bohrlöcher ist abgeschlossen, und das Unternehmen wartet derzeit auf die Analyseergebnisse.

News Fazit

Man darf sich viel von den Bohrkernen erwarten, denn unweit wurden vielversprechende Werte ermittelt:

Spitzenwert: Ein 1-Meter-Abschnitt in 9 m Tiefe wies 28.321 ppm TREO (Total Rare Earth Oxides) auf, was einem Gehalt von ca. 2,83% entspricht.

Gesamtabschnitt: Das gesamte Loch CLD-AUG-093 lieferte 14 m mit 9.994 ppm TREO ab einer Tiefe von nur 1 m.

Werden wir ähnlich geartete Werte sehen? Die Aktie hinter den oben genannten Werten hat heftig reagiert! Unter hohem Volumen sah man in der Vergangenheit oft Kursausschläge von 30% bis 50% (Quelle)

Wir glauben, dass dieser Zeitpunkt ideal sein könnte um sich die Aktie näher anzuschauen! Meinung der Redaktion

Das Lithium Potential

Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) könnte tatsächlich die bekannten und prominenten "Fürsten" bei weitem übertreffen und zum "König" des Lithium Valley werden. Diese Annahme fußt nicht allein auf der gigantischen und größtenteils zusammenhängenden Projektfläche, sondern auch auf den bisher ermittelten Daten, im Speziellen die 123 einzelnen Pegmatit-Vorkommen auf einer Gesamtstreichlänge von 31 Kilometern. Pegmatit ist das Mineral, das es zu finden gilt, wenn man nach Lithium sucht! Diese übertreffen alle bekannten Lithium-Valley-Rekorde.

Der Lithium-Preis ist in den letzten Wochen förmlich explodiert, was das Projekt bei weitem aufwerten sollte!



Spark Energy Minerals Inc.*

ISIN: CA84652L2075 // WKN: A3EQSN // CSE: SPRK // Valor: 128770154

Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen





Im August 2020 notierte die Aktie von Sigma Lithium (TSXV/Nasdaq:SGML), deren Mine nur wenige Kilometer vom Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN)-Projektgebiet entfernt liegt, noch bei 0,13 CAD (splitbereinigt). Dann ging alles ganz schnell: In weniger als drei Jahren zog der Preis auf ein Hoch von über 57 CAD, - 4.428% Performance -, aus 1.000 EUR wurden so 44.280 EUR. Der Grund: Die Grota-do-Cirilo-Lagerstätte von Sigma entpuppte sich als echtes Monster: 45 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Lithium-Gehalt von 1,38%!

Aber Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) könnte sogar die "bessere Sigma" sein, wenn man die geologischen Voraussetzungen als Maßstab zum Vergleich heranzieht. Unabhängige Geologen haben im Auftrag des Staates erhoben, dass die höchste Lithium-Wahrscheinlichkeit im Lithium Valley just dort erwartet wird, wo das Projekt von Spark liegt, also NICHT dort, wo die Sigma-Mine verortet ist!

So kann man ohne Zweifel zu dem Schluss kommen, dass es derzeit möglicherweise keine bessere Lithium-Investitionsidee geben könnte, die, und das ist wichtig, 95% der interessierten Investoren noch gar nicht auf dem Schirm haben!

Die Karte zeigt den direkten Projekt-Größenvergleich zwischen Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) und den Key-Playern im Lithium Valley in Brasilien, wie

Latin Resources (ASX:LRS) - aktuelle Übernahme durch Pilbara Minerals (ASX: PLS)

Sigma Lithium (TSXV:SGML),

Lithium Ionic (TSXV:LTH)

Atlas Lithium (NASDAQ:ATLX),

Alle haben ihren Aktionären viele tausend Prozent Kursgewinne beschert und sind gesamt mehrere Milliarden Dollar wert. Auf über 64.000 Hektar (640 km²!!!) hat Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) nun die Hand, - und noch viel wichtiger -, das Gebiet ist zusammenhängend und nicht zerklüftet wie bei den "Milliarden-Nachbarn"!

Alles deutet darauf hin, dass die Aktie von Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN), die mit gerade einmal 14 Mio. CAD bewertet ist, ein absoluter Volltreffer für die frühen Investoren werden könnte! Meinung Redaktion

Mehr Informationen: https://sparkenergyminerals.co/

Qualifizierte Person für alle geologischen Daten die von Spark Energy Minerals Inc. stammen: Beau Nicholls, BSc (Geo) FAIG

Hinweis - Disclaimer

Diese Mitteilung ist eine Marketingmitteilung.

Diese Mitteilung wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt weder eine Empfehlung, Finanzanalyse noch eine Anlageberatung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) in Deutschland oder des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 (WAG 2018) in Österreich dar. Sie dient der allgemeinen Information und richtet sich an erfahrene sowie risikobewusste Anleger.

Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf von bullvestor Medien GmbH als zuverlässig erachteten Quellen, jedoch kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen werden. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Einschätzungen stellen die subjektive Meinung der Ersteller dar und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies gesondert bekannt gegeben wird. Historische Wertentwicklungen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse, und solche Aussagen können erhebliche Unsicherheiten und Risiken beinhalten, weshalb tatsächliche Ergebnisse wesentlich von beschriebenen Szenarien abweichen können.

Anleger sollten vor jedem Investment ihre finanzielle Situation und ihre Risikotoleranz sorgfältig prüfen und gegebenenfalls eine unabhängige Beratung in Anspruch nehmen, nicht aber diese Mitteilung zur Grundlage einer Investmententscheidung machen.

Die folgende Offenlegung erfolgt ausschließlich aus Vorsichtsgründen und dient der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen für den Fall, dass diese Mitteilung entgegen des ausdrücklichen obigen Hinweises dennoch als eine Anlageempfehlung aufgefasst werden sollte:

Identität des Verbreiters gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 2 der delVO (EU) 2016/958

Diese Mitteilung wurde von Helmut Pollinger für die bullvestor Medien GmbH erstellt und von dieser veröffentlicht.

Offenlegung von Interessenkonflikten gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 5 delVO (EU) 2016/958

Die bullvestor Medien GmbH handelt im Auftrag der Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) und erhielt für die Erstellung und Verbreitung dieser Mitteilung von der Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) eine Vergütung. Zudem besteht zwischen bullvestor Medien GmbH und der Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) eine laufende Geschäftsbeziehung.

Die Veröffentlichung dieser Mitteilung dient dazu, die Marktaktivität für die Aktie von Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) zu erhöhen, was wirtschaftliche Vorteile für den Auftraggeber der Veröffentlichung sowie verbundene Parteien mit sich bringt.

Aufgrund dieser angeführten Umstände liegen bei der bullvestor Medien GmbH Interessenskonflikte vor, weshalb die Objektivität der veröffentlichten Mitteilung nicht zugesichert werden kann. Anleger sollten die dargestellten Interessenkonflikte sowie das daraus resultierende Risiko einer Beeinflussung der Objektivität der Informationen, die in dieser Mitteilung enthalten sind, in ihre Anlageentscheidung einbeziehen.

Medieninhaber & Herausgeber:

bullVestor Medien GmbH

4300 Sankt Valentin, Gutenhofen 4

Tel: +43 7435 540 77

Firmenbuchnummer: FN 275279y

UID- Nummer: ATU 62435644

LEI: 549300IB9WNO0P0OFS60

Geschäftsführer/Alleingesellschafter: Helmut Pollinger

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Helmut Pollinger

Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei bullVestor vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der bullVestor-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch bullvestor veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von inult/bullvestor enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den bullvestor-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Enthaltene Werte: CA84652L2075