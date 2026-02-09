Stans - SoftwareOne hat die vorläufigen Zahlen für das zurückliegende Geschäftsjahr 2025 publiziert. Konkret stiegen die Verkäufe währungsbereinigt und auf vergleichbarer Basis um 1,4 Prozent auf 1,52 Milliarden Franken, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die vergleichbare Basis bezieht sich auf den Zukauf von Crayon Mitte 2025. Die Zahlen wurden daher so ausgewiesen, als wäre der Zukauf schon zum 1. Januar 2024 abgeschlossen worden, heisst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
