HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Allianz von 431 auf 459 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Münchner lägen aktuell mit ihrer operativen Gewinnsteigerung von 8 Prozent wohl über dem bis 2027 angestrebten Tempo, schrieb Michael Huttner am Freitagabend. Er geht davon aus, dass der Versicherer das Tempo auch bis 2027 durchhält./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 17:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0008404005