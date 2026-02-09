Die Ankündigung einer Copycat-Version seiner Abnehmpille Wegovy hatte die Aktien von Novo Nordisk vergangene Woche auf Talfahrt geschickt. Jetzt muss der US-Konkurrent klein beigeben - und der Novo-Kurs springt in die Höhe. Im Streit um eine Kopie seiner Abnehmpille hat der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk in den USA einen wichtigen Etappensieg errungen. Der US-Telemedizin-Konzern Hims & Hers zog seine Pillen-Version, die den Wirkstoff Semaglutid ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE