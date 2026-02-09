Der italienische Autobahnbetreiber Autostrade per l'Italia (ASPI) hat an E.ON Drive Infrastructure Italy drei Lose für den Aufbau eines ultraschnellen Ladenetzes entlang der wichtigsten italienischen Autobahnkorridore vergeben - mit insgesamt 104 Ladepunkten. Bis Ende 2026 sollen 18 Raststätten mit 104 ultraschnellen Ladepunkten (Original: "punti di ricarica ultra-fast") ausgestattet werden, wie .ON Drive Infrastructure Italy mitteilt. "Wir sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
