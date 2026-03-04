15 Jahre dauerte es, bis eine Millionen Photovoltaik-, Windkraft- und andere Erneuerbare ans Netz gingen. Nun vergingen gerade einmal 2,5 Jahre für die nächste Million. Ein Windpark zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel markierte die zweimillionste Erneuerbare-Energien-Anlage, die an das Verteilnetz von Eon ging. Rund 70 Prozent der Leistung aller Windparks an Land und knapp 50 Prozent aller Photovoltaik-Anlagen in Deutschland sind damit bei regionalen Verteilnetzbetreibern von Eon angeschlossen, wie der Energiekonzern am Mittwoch mitteilte. Dabei, so Eon weiter, verfügten sie nur etwa über ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland