DAX Gewinner am Freitag: Siemens Energy Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Zum Xetra-Schluss am Freitag (06.02.2026) notierten 25 DAX-Aktien im Plus, während 15 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Die Gewinnerliste wurde klar von Siemens Energy angeführt.

Neben Siemens Energy zählten auch Siemens (+2,40%) sowie Infineon (+2,14%) zu den stärksten DAX-Werten des Tages.

- Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 - WKN: ENER6Y - Ticker: ENR

?? Drei Key Takeaways zum DAX Tagesgewinner

Siemens Energy war am Freitag stärkster DAX Gewinner mit +2,91% per Xetra-Schluss und bestätigte damit die aktuell hohe relative Stärke im Index.

Siemens Energy Prognose bleibt bullisch , da sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart die Aufwärtsstruktur intakt ist und Rücksetzer bislang konsequent gekauft wurden.

Wichtige Marken: Oberseitig stehen 160 EUR (danach 178 EUR) im Fokus, während auf der Unterseite die SMA20 (ca. 139-149 EUR je nach Zeiteinheit) als zentrale Unterstützung gilt. Ein Bruch würde die SMA50 (127 EUR) als nächstes Ziel aktivieren. DAX Gewinner am Freitag: Siemens Energy mit +2,91% Die Siemens Energy Aktie (ENR) gewann am Freitag per Xetra-Schluss 2,91% und war damit der stärkste DAX Gewinner des Tages. Damit bestätigt Siemens Energy erneut ihre derzeitige Stärke innerhalb des Leitindex und bleibt für Trader und Anleger ein Fokuswert. Siemens Energy Prognose: Chartcheck im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart ist klar zu erkennen, dass sich die Aktie im Jahresverlauf 2025 sukzessive nach oben schieben konnte. Das Jahrestief wurde im April 2025 ausgebildet und schnell zurückgekauft. Im Anschluss setzte sich die Aufwärtsbewegung fort.

Eine erneute Schwächephase im August wurde ebenfalls für Käufe genutzt. Im Oktober markierte die Aktie ein Hoch bei 110,45 EUR, das zunächst Gewinnmitnahmen auslöste. Der Rücklauf führte bis in den Bereich von 95 EUR, bevor sich die Aktie wieder stabilisieren konnte.

Seit Ende November geht es wieder konsequent aufwärts. Im Zuge dessen erreichte Siemens Energy mehrere neue Hochs. Das Jahreshoch Mitte Dezember bei 124,80 EUR wurde zwar kurzfristig abverkauft, die Abgaben blieben jedoch überschaubar. Zum Jahresbeginn 2026 wurde die Aufwärtsbewegung fortgesetzt.

Das letzte Hoch bei 156,60 EUR wurde zwischenzeitlich abverkauft, jedoch zeigte sich am Freitag der vergangenen Handelswoche erneut starke Nachfrage. Die Aktie schloss nahe Tageshoch, was als bullisches Signal gewertet werden kann....

