Ein Jahr, nachdem er den Mond als "Ablenkung" bezeichnet und betont hatte, dass SpaceX "direkt zum Mars" fliege, hat Elon Musk jetzt eine Kehrtwende vollzogen. Die Mars-Pläne sind auf Eis gelegt. Der Mond lasse sich schließlich schneller besiedeln. Elon Musk ist für nicht gehaltene Versprechen bekannt, etwa was die autonomen Fähigkeiten von Tesla-Fahrzeugen oder mögliche SpaceX-Reisen zum Mars betrifft. Was den Mars angeht, hat Musk jetzt aber eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
