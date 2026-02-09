DJ PTA-DD: Serviceware SE: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Serviceware SE: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Idstein (pta000/09.02.2026/12:35 UTC+1) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Dr. Alexander Becker 2 Grund der Meldung a) Position/Status Sonstige Führungsperson b) Erstmeldung Geschäftsführender Direktor 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Serviceware SE b) LEI 894500BSYCO648PVU910 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung DE000A2G8X31 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 15,90 EUR 29.415,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 15,90 EUR 29.415,00 EUR e) Datum des Geschäfts 06.02.2026 UTC+1 f) Ort des Geschäfts XETRA MIC XETR (Xetra)
