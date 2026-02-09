Anzeige
WKN: A2G8X3 | ISIN: DE000A2G8X31 | Ticker-Symbol: SJJ
Xetra
09.02.26 | 10:57
15,750 Euro
-5,12 % -0,850
Branche
Software
Aktienmarkt
Prime Standard
GEX
09.02.2026 13:09 Uhr
PTA-DD: Serviceware SE: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Serviceware SE: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Serviceware SE: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Idstein (pta000/09.02.2026/12:35 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                  Dr. Alexander Becker 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                            Sonstige Führungsperson 
b)      Erstmeldung 
                                            Geschäftsführender Direktor 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                  Serviceware SE 
b)      LEI                                  894500BSYCO648PVU910 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments        Aktie 
        Kennung                                DE000A2G8X31 
b)      Art des Geschäfts                           Kauf 
c)      Preis(e)                                Volumen 
        15,90 EUR                               29.415,00 EUR 
d)      Aggregierter Preis                           Aggregiertes Volumen 
        15,90 EUR                               29.415,00 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                          06.02.2026 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts                           XETRA 
        MIC                                  XETR (Xetra)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Serviceware SE 
           Serviceware-Kreisel 1 
           65510 Idstein 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations edicto GmbH 
Tel.:         +49 69 90550552 
E-Mail:        serviceware@edicto.de 
Website:       www.serviceware-se.com/de 
ISIN(s):       DE000A2G8X31 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1770636900925 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2026 06:35 ET (11:35 GMT)

© 2026 Dow Jones News
