In dieser Ausgabe des Trader-Interviews sprechen Thomay May und Andreas Bernstein über die aktuelle Marktsituation und ...
|Aktuelle Nachrichten
|14:01
|Trader-Interview mit Andreas Bernstein & Thomas May: Telekom, Fraport, Microsoft, Eli Lilly, Cadence
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews sprechen Thomay May und Andreas Bernstein über die aktuelle Marktsituation und ..
|27.01.
|Cadence Design Systems: A Deep Dive Into Its Market Potential
|22.01.
|Cadence Unveils HiFi iQ DSP to Power Next-Gen Voice AI and Audio
|21.01.
|Cadence unveils new HiFi iQ DSP for next-gen voice AI applications
|17.01.
|Cadence and partners line up for pre-validated chiplets
|14:01
|12:10
|Deutsche Telekom-Aktie: Ein Muss für Dividendenjäger?
|Die Deutsche Telekom-Aktie hat anscheinend ihre Talsohle durchschritten und befindet sich wieder auf dem aufsteigenden Ast. Aktuell notiert sie bei rund 30 €. Ist dieser Titel ein Muss für ein gut sortiertes...
|10:15
|Die "Magnificent 7" und Dt. Telekom, Rheinmetall, Zalando im Blickpunkt - Börse München
|Die deutschen Aktienmärkte haben in der vergangenen Woche uneinheitlich tendiert. Geprägt war das Geschäft dabei zunächst vor allem von schlechten Wirtschaftsdaten und zahlreichen Unternehmensmeldungen...
|09:14
|DEUTSCHE TELEKOM AG - stabile Basis für den nächsten Impuls
|08:18
|Telekom erhöht Festnetzpreise für viele MagentaZuhause-Bestandskunden
|14:43
|Eli Lilly To Acquire Orna Therapeutics In Up To $2.4 Billion Deal
|14:30
|Eli Lilly To Rally More Than 21%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday
|14:25
|Aktien New York Ausblick: Dow hält sich über 50.000 Punkten
| NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Ausbruch des Dow Jones Industrial über 50.000 Punkte auf ein Rekordhoch dürfte sich der US-Leitindex zum Wochenbeginn über der runden Marke halten. Der Broker...
|14:19
|Lilly to buy Orna Therapeutics for up to $2.4 billion
|14:10
|US-Vorbörse: Novo Nordisk, Kroger, Eli Lilly und Micron mit viel Bewegung
|14:01
|08:27
|Kühne+Nagel baut Kapazität am Frankfurter Flughafen aus
|Sa
|Burggraben: Warum S&P Global, Fraport, Visa, Mastercard + Moody's Goldesel fürs Depot sind
|Warren Buffett hat es immer wieder gepredigt. Und ich werde nicht müde, es zu wiederholen: Kauft Qualität. Kauft Unternehmen, die so stark sind, dass selbst ein inkompetenter Manager sie nicht sofort...
|Do
|Fraport wird zum Analystenliebling - neues Kaufsignal?
|Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Fraport. Die Aktie hat sich in den vergangenen Wochen sehr gut entwickelt. Das liegt auch an diversen positiven Analystenstudien. Vor allem Jefferies ist voll...
|Mi
|Ausbau der CargoCity South: Kühne+Nagel erweitert Kapazitäten am Flughafen Frankfurt
|14:45
|Windows 11 entfernt Druckertreiber: Was das für deinen Drucker bedeutet
|Microsoft hat bekannt gegeben, dass es unter Windows 11 künftig keine neuen Treiber für ältere Drucker geben wird. Bedeutet das, dass die Geräte künftig nicht mehr funktionieren? Warum diese Sorgen...
|14:26
|CSP, Inc.: ARIA Cybersecurity and Acronis Debut Windows 10 End of Support Extension of Life Solution
|ARIA and Acronis host live event to demonstrate how AZT PROTECT can be used to extend the life of Windows 10 OT systems - Saving up to 10s of $1000s per endpoint LOWELL, MASSACHUSETTS / ACCESS Newswire...
|14:22
|Nahendes Ende für Microsofts Exchange Web Services
|14:01
|13:55
|Microsoft - Gute Zahlen reichen nicht: Azure und OpenAI-Exposure bremsen