Nach einem fast dreiwöchigen Abverkauf scheint sich die Rheinmetall-Aktie wieder etwas stabilisieren zu können. Schon am Freitag ging es für den DAX-Titel aufwärts und auch die neue Woche beginnt mit steigenden Kursen von +1,65%. Ist die Korrektur damit beendet und sollten Anleger jetzt zuschlagen? Marktturbulenzen und enttäuschendes Briefing Während Rüstungswerte zum Start ins neue Jahr aufgrund der geopolitischen Lage noch deutlich zulegen konnten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de