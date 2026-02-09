Anzeige
Mehr »
Montag, 09.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Goldman sieht 15.000 USD bei Kupfer - dieser Explorer ist noch völlig unbekannt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker-Symbol: TL0
Tradegate
09.02.26 | 17:53
352,80 Euro
+1,39 % +4,85
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
TESLA INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TESLA INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
352,50353,0517:53
352,65352,9017:53
Markus Weingran
09.02.2026 15:27 Uhr
428 Leser
Artikel bewerten:
(2)

Japanische Rüstungsaktien: Elon Musk: Stadt auf dem Mond, Novo Nordisk: Hims & Hers gibt auf und Allianz: Kaufempfehlung

Das Theater um eine billige Abnehmpille von Hims & Hers ist vom Tisch. Nachdem die FDA eingeschritten ist, hat die Telemedizinplattform ihr GLP-1 Produkt vom Markt genommen. Die Aktie von Novo Nordisk atmet auf. Thema des Tages: 5 Top japanische Rüstungsaktien Am 8. Februar 2026 hat Japan einen politischen Meilenstein gesetzt: Premierministerin Sanae Takaichi und ihre Liberale Demokratische Partei (LDP) errangen bei der Unterhauswahl eine historische Zwei-Drittel-Mehrheit. Dieses Ergebnis stärkt ihren politischen Handlungsspielraum enorm - nicht nur innenpolitisch, sondern auch auf dem sicherheitspolitischen Parkett. Takaichi verfolgt eine markante Wende in der japanischen …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Markus Weingran
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.