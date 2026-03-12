Bei Allianz Trade werden die Verantwortlichkeiten für die Bereiche Vertrauensschadenversicherung und Bürgschaften in DACH neu verteilt. Jörg Eisenhauer wird Regional Head of Fidelity DACH und übernimmt von Marie-Christine Kragh. Rick Lemke folgt als Regional Head of Surety DACH auf Yvonne Heijmans. Allianz Trade hat zwei neue Verantwortliche für die Geschäftsbereiche Vertrauensschadenversicherung und Bürgschaften in der DACH-Region ernannt. Ab dem 01.04.2026 wird Jörg Eisenhauer Regional Head of ...Den vollständigen Artikel lesen ...
