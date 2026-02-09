Die Stellantis-Aktie stürzte am Freitag in der Spitze um 30 % ab. Der Grund: Stellantis-Chef Antonio Filosa hatte für das zweite Halbjahr von 2025 ergebniswirksame Belastungen ("Charges") von 22,2 Mrd. € angekündigt. Wir werden die aktuelle Situation bei Stellantis morgen Nachmittag ausführlich analysieren. Die Stellantis-Aktie arbeitet heute Morgen an einer Stabilisierung oberhalb von 6 €.
