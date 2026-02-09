In den USA ist diese Aktie am Montag um mehr als 50 Prozent wegen Problemen in der Rechnungslegung und Entlassung von Führungspersonen unter Druck geraten. Erleben Anleger hier ein Wirecard 2.0? Die Aktie von Kyndryl ist eigentlich als Technologie- und IT-Infrastrukturdienstleister mit besonderem Fokus auf den Cloud-Bereich bekannt. Besonders nach den Tiefs 2022 entwickelte sich das Papier hervorragend, doch am Montag geht es mächtig bergab. Konkret ...Den vollständigen Artikel lesen ...
