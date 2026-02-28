© Foto: Christoph Reichwein - dpaDie Gerresheimer AG steht wegen verschobener Bilanz und ausgeweiteter Prüfung durch die BaFin unter Druck. Unsicherheit über Bilanzfehler, den Verkauf von Centor Inc. und die Folgen sorgen für Unruhe in der wo Community.Aufgrund des anhaltenden Themas rund um die verschobene Bilanzvorlage ist in der vergangenen Woche erneut die Gerresheimer AG in den Fokus der Anleger gerückt und hat es abermals an die Spitze der meistdiskutierten Werte auf wallstreetONLINE geschafft. Auslöser der neuen Dynamik war die Ad-Hoc Meldung vom 25. Februar, in der angekündigt wurde, dass die BaFin ihre Prüfung der Rechnungslegung weiter ausweiten und nun zusätzliche Bilanzierungsaspekte sowie weitere …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE