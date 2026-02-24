© Foto: DALLE (KI-BILD) - OpenAILaut einem Medienbericht steht Thomas Lloyd vor der Insolvenz. 30.000 Anleger bangen um ihr Geld. Die Hintergründe.Der nächste Anlegerskandal könnte den deutschen Finanzmarkt erschüttern: 30.000 Anleger blicken mit Sorge auf ihre Investitionen in Höhe von 1,7 Milliarden Euro. Der ehemals gefeierte Ökoinvestor Thomas Lloyd sieht sich mit Insolvenz- und juristischen Verfahren konfrontiert, berichtet das Handelsblatt. Anfang 2026 eröffnete das Amtsgericht Lingen ein Insolvenzantragsverfahren für mehrere Schlüsselgesellschaften des Thomas-Lloyd-Konzerns. Die eigentliche Überraschung folgt jedoch schnell: Matthias Klein, der Europachef des Unternehmens, wird wegen fehlender Vermögensauskünfte …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE