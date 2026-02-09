Gümligen BE - Bei der Swisscom-Tochter Cablex kommt es zu einem Stellenabbau. Betroffen sind mehrere Dutzend Mitarbeitende über verschiedene Unternehmensbereiche hinweg. Betroffen vom Abbau sei eine zweistellige Zahl von Mitarbeitenden in der Schweiz, bestätigte Roger Baur, Kommunikationsverantwortlicher der Cablex, auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Zuerst hatte «20 Minuten» darüber berichtet. Insgesamt arbeiten laut Baur 2300 Mitarbeitende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
