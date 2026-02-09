SHELL-Aktie: Analysten bewerten vorwiegend mit "ÜBERGEWICHTEN" & "HALTEN"!

Trotz ESG-Kriterien ist die Stimmung gut!

Beflügelt der steigende Ölpreis JETZT die Shell-Aktie? Saisonalität passt mindestens bis Mitte April!

Shell (SHELL) - ISIN GB00BP6MXD84

Rückblick: Knapp fünf Prozent in sechs Monaten in einer übergeordneten Seitwärtsbewegung sind wahrlich kein Brüller bei der Kursentwicklung der Shell-Aktie. Nach dem jüngsten Rücksetzer zum 20er-EMA spricht aber der gerade angesprungene Ölpreis für einen Swingtrade in Long-Richtung. Aus Sicht der Saisonalität bleiben die Bullen beim Schwarzen Gold mindestens bis mitte April am Ruder!

Shell-Aktie: Chart vom 09.02.2026 Kürzel: SHELL Kurs: 32.48 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bereits die Kerze vom heutigen Montag hat ein Kaufsignal generiert. Vorläufiges Kursziel wäre nach Measured Move die Marke bei 33.70 EUR, wobei der saisonale Schwung auch deutlich mehr liefern könnte. Die nächste Quartalszahlen kommen erst am 7. Mai, was gut zu dem genannten jahreszeitlichen Erffekt passen würde.

Mögliches bärisches Szenario

Energiemärkte sind stark politisch geprägt. Klima- und Geopolitik - hier zuletzt Venezuela und Iran - können die Shell-Aktie jederzeit nach oben oder unten bewegen. Falls es runter geht, wäre eine Absicherung - im Chartbild beim 50er-EMA eingezeichnet - sinnvoll.

Meinung: Jüngste Unternehmenszahlen unterstreichen die Ertragskraft von Shell: stabile Produktion, gute Margen und eine starke Position im LNG-Geschäft sorgen für hohe freie Mittelzuflüsse. Das Management setzt weiterhin auf Aktienrückkäufe und Dividenden, während gleichzeitig in Zukunftsfelder wie erneuerbare Energien, Wasserstoff, Biokraftstoffe und Ladeinfrastruktur investiert wird. Parallel wächst jedoch der politische und juristische Druck, CO2-Emissionen schneller zu senken. Analysten bewerten die Aktie überwiegend positiv und sehen meist weiteres Kurspotenzial oberhalb des aktuellen Niveaus. Shell gilt im Branchenvergleich als günstig bewertet, wobei Unsicherheiten durch Klimapolitik, mögliche Steuermaßnahmen und die Abhängigkeit vom Ölpreis als Abschlag eingepreist sind. Für die Zukunft wird entscheidend sein, ob Shell den Balanceakt zwischen kurzfristig hohen Gewinnen aus dem traditionellen Öl- und Gasgeschäft und der langfristigen Transformation zu weniger CO2-intensiven Aktivitäten überzeugend meistert. Die Aktie bietet weiterhin attraktive Erträge, bleibt aber klar zyklisch und politisch exponiert. Anleger müssen daher sowohl die Entwicklung der Energiepreise als auch die Fortschritte beim strategischen Umbau genau im Blick behalten.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 182.17 Mrd. EUR

Meine Meinung zu Shell ist neutral.

Quellennachweis: https://www.4investors.de/nachrichten/boerse.php?sektion=stock&ID=188026

Veröffentlichungsdatum: 04.02.2026

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.