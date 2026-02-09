Eurofins Viracor BioPharma Services, ein langjähriger und bewährter Partner für klinische Testlösungen mit fundierter Expertise in den Bereichen Spezialbiomarker und molekulare Assays, gibt eine bedeutende Erweiterung seines Serviceportfolios um zusätzliche bioanalytische Testkapazitäten bekannt. Diese neuen Serviceleistungen erfüllen die GLP- (Good Laboratory Practices) und GCP-Anforderungen (Good Clinical Practices) und helfen Unternehmen, die Unterstützung von biopharmazeutischen Entwicklungsprogrammen mit größerer wissenschaftlicher Bandbreite während des gesamten Prozesses der Arzneimittelentwicklung zu verbessern.

Der strategische Schritt folgt auf die erfolgreiche Verlagerung und Integration von Eurofins Pharma Bioanalytics Services aus St. Charles, Missouri, in die speziell für diesen Zweck errichtete, elf Hektar große Anlage von Eurofins Viracor BioPharma in Lenexa, US-Bundesstaat Kansas. Das auf Bioanalytik spezialisierte Unternehmen bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Pharmakokinetik, Immunogenität und Biomarker-Tests mit. Durch die Bündelung der Stärken beider Labore erweitert Eurofins Viracor BioPharma sein wissenschaftliches Know-how für Auftraggeber und vereinfacht zugleich den Zugang zu integrierten Technologien, harmonisierten Auftragsprozessen und umfassenden Testlösungen unter einem Dach. Auf diese Weise profitieren Auftraggeber von einem nahtlosen und effizienten Erlebnis.

Der erst kürzlich erweiterte Laborbereich in Lenexa zielt auf die Anforderungen von zunehmend komplexen klinischen Studien ab und gewährleistet ein hochwertiges Probenmanagement, optimierte Workflows und eine hohe Datenintegrität. Mit diesen erweiterten Fähigkeiten bietet Eurofins Viracor BioPharma nun das gesamte Spektrum bioanalytischer Dienstleistungen wie Methodenentwicklung, Validierung oder regulierte Probenanalyse an, die allesamt den internationalen regulatorischen Vorgaben entsprechen.

Diese Erweiterung unterstreicht das langfristige Engagement von Eurofins Viracor BioPharma für wissenschaftliche Spitzenleistungen, hochmoderne Qualitätssysteme und eine Laborinfrastruktur von Weltklasse. Sie bestätigt erneut die Entschlossenheit des Unternehmens, innovative Biopharmaunternehmen bei der Bewältigung der Herausforderungen der modernen Arzneimittelentwicklung zu unterstützen und wichtige Therapien für Patienten weltweit verfügbar zu machen.

Eurofins Viracor BioPharma, eine Tochtergesellschaft von Eurofins Scientific, ist ein verlässlicher Anbieter von hochspezialisierten Testlösungen für die Arzneimittelentwicklung und stellt diese für pharmazeutische Unternehmen und Auftragsforschungsinstitute bereit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung liefert Eurofins Viracor BioPharma hochwertige, zuverlässige Daten zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit von Arzneimittelkandidaten aller wichtigen Therapiegebiete. Zu den umfangreichen Kompetenzen des Unternehmens zählen molekulare Infektionskrankheitstests, die Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen, Immunogenität, zellbasierte Assays und die Analyse von Biomarkern. Das Unternehmen verfügt über ein validiertes Portfolio von mehr als 3.000 Assays und entwickelt fortlaufend kundenspezifische Assays, um den steigenden Kundenanforderungen gerecht zu werden. Gestützt auf eine lange Tradition wissenschaftlicher Exzellenz und Qualität stellt Eurofins Viracor BioPharma Lösungen bereit, die die Entwicklung klinischer Therapeutika vorantreiben.

