Die Raiffeisen Bank International (RBI) zählt zu den führenden Corporate- und Investmentbanken in Österreich und agiert als Universalbank in 11 Märkten Zentral- und Osteuropas. Neben klassischen Bankdienstleistungen bietet sie auch Leasing, Asset Management und M&A-Services an. RBI hat rund 18,2 Millionen Kund:innen, etwa 43.000 Mitarbeiter:innen und betreibt 1.400 Filialen. Die Bilanzsumme zum 30.09.2025 lag bei circa EUR 209 Mrd. Die Eigentümerstruktur ...

