Dienstag, 10.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Goldman sieht 15.000 USD bei Kupfer - dieser Explorer ist noch völlig unbekannt
WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN
09.02.26 | 17:35
46,280 Euro
0,00 % 0,000
Markus Weingran
10.02.2026 06:27 Uhr
217 Leser
Top Wert im DAX: Bayers Hoffnungsträger liefert - Prognoseanhebung nur eine Frage der Zeit?

Mit einem Plus von rund 25 % ist Bayer aktuell der stärkste Wert im DAX - und der Rückenwind könnte anhalten. Der Studienerfolg von Asundexian bringt neues Vertrauen in die Pipeline und weckt Fantasie für höhere Umsätze.Nach Jahren operativer Rückschläge meldet der Leverkusener Konzern im Pharmageschäft einen Durchbruch. Der neue Blutverdünner Asundexian senkte in einer zulassungsrelevanten Studie das Risiko eines erneuten ischämischen Schlaganfalls um 26 Prozent - ohne das Blutungsrisiko zu erhöhen. Die Daten wurden auf einer Fachkonferenz vorgestellt und gelten in der Branche als außergewöhnlich. Studien-Co-Leiter Ashkan Shoamanesh von der McMaster University sprach sogar von "wirklich …

© 2026 Markus Weingran
