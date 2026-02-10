Der DAX-Konzern hat zuletzt auf einer Fachkonferenz vielversprechende Daten zu seinem Hoffnungsträger Asundexian als Mittel zur Schlaganfallprävention vorgelegt. Mehrere Analysten wittern Milliarden-Euro-Potenzial für den Wirkstoff, mit dem einst eine andere klinische Studie im November 2023 mangels Wirksamkeit abgebrochen wurde.Die Leverkusener sähen Asundexian als möglicherweise lebenslange Medikation, schrieb Goldman-Analyst James Quigley am Montag nach einer Online-Investorenkonferenz zur Präsentation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär