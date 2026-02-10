Seit Monaten befindet sich die Nordex-Aktie in einem stabilen Aufwärtstrend und hat sich auf Jahressicht etwa verdreifacht. Am Dienstag zählt der Turbinenbauer allerdings zu den schwächsten Werten im MDAX und notiert im frühen Handel rund drei Prozent tiefer. Eine Abstufung der Citigroup drückt auf die Stimmung.Die Markterwartungen an Nordex seien zwar gering und würden durchaus noch Spielraum bieten, so Analyst Vivek Midha. Allerdings würden seine eigenen Prognosen für den Gewinn 2027 rund 26 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
