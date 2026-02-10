LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 79 auf 88,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Neue geschäftliche Zielvorgaben der italienischen Großbank fußten auf Wachstum und Effizienz, schrieb Paola Sabbione am Montagabend. So könnte sich das Kreditbuch von 2025 bis 2028 um jährlich mehr als fünf Prozent ausweiten. Gleichzeitig sei die Bewertung der Aktien ansprechend./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 20:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 20:51 / GMT

IT0005239360