VANCOUVER, B.C., 10. Februar 2026 / IRW-Press / Inverite Insights Inc. ("Inverite") (CSE: INVR) (OTC: INVRD) (FWB: 2V0), ein kanadisches Risikoinfrastrukturunternehmen, das Finanzdaten und Entscheidungssignale in Echtzeit bereitstellt und auf Echtzeit-Bankverifizierungen, Einkommens- und Erschwinglichkeitsanalysen sowie KI-gestützte Risikomodellierungs- und Betrugspräventionslösungen spezialisiert ist, wird am 10. Februar 2026 in Toronto an der Konferenz Automotive Finance Canada 2026 der Canadian Lenders Association ("CLA") teilnehmen.

Automotive Finance Canada ist eine nationale Veranstaltung, die Kreditgeber, Versicherer und Technologieanbieter aus dem gesamten Ökosystem der Automobilfinanzierung zusammenbringt. Im Mittelpunkt stehen dabei Branchenthemen wie Betrug, digitale Transformation, regulatorische Hindernisse und das sich wandelnde Online-Verhalten der Verbraucher.

"Im Bereich der Automobilfinanzierung wird von der Branche erwartet, zwei Dinge gleichzeitig zu tun: Kunden schneller und reibungsloser zu verifizieren und sich gleichzeitig gegen immer raffiniertere Betrugsversuche zu schützen", sagte Karim Nanji, Chief Executive Officer von Inverite.

"Die Betrugsmethoden bei der Kreditvergabe entwickeln sich rasant weiter: Synthetische Identitäten, Dokumentenfälschungen und ausgefeiltere Identitätsbetrugsmethoden werden immer häufiger, was einen echten betrieblichen Druck für Kreditgeber und Händlerpartner bedeutet."

Inverite wird sich mit Branchenführern über die praktischen Realitäten der modernen Kreditprüfung und des Kunden-Onboarding im Bereich der Automobilfinanzierung austauschen, wo Omnichannel-Erfahrungen, automatisierte Entscheidungsfindung und strengere Identitäts- und Finanzprüfungsabläufe mit Erklärbarkeit, Compliance-Anforderungen und der Anwendbarkeit im Arbeitsalltag in Einklang gebracht werden müssen. Inverite ist davon überzeugt, dass schnellere Genehmigungsprozesse nicht auf Kosten strengerer Kontrollen gehen müssen und dass der Weg in die Zukunft in einem Risikoinfrastrukturansatz liegt, der die Entscheidungsqualität frühzeitig im Kundenprozess verbessert, bevor sich Ausnahmen, manuelle Überprüfungen und Verluste häufen.

"Wir freuen uns auf die Teilnahme an der Automotive Finance Canada 2026, zumal dort die richtigen Interessensvertreter an einem Tisch zusammenkommen: Kreditgeber, Händler, Plattformen und politische Entscheidungsträger. Wir sind der Auffassung, dass die nächste Phase des Fortschritts darin besteht, gemeinsam die Genehmigungsprozesse zu modernisieren, indem bessere, frühere und direkt verwertbare Signale verwendet werden, damit Kreditgeber legitime Anträge effizienter bearbeiten und gleichzeitig das Betrugsrisiko reduzieren und die Portfolioqualität schützen können", sagte Karim.

Über Inverite Insights Inc.

Inverite Insights Inc. (CSE: INVR) (OTC: INVRF) (FWB: 2V0) ist ein kanadisches Risikoinfrastrukturunternehmen, das Finanzdaten und Entscheidungssignale in Echtzeit bereitstellt und auf Echtzeit-Bankverifizierungen, Einkommens- und Erschwinglichkeitsanalysen sowie KI-gestützte Risikomodellierungs- und Betrugspräventionslösungen spezialisiert ist, die von FinTech-Unternehmen, Kreditgebern und Finanzinstituten in ganz Kanada genutzt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.inveriteinsights.com.

Über die Automotive Finance Canada 2026

Die Automotive Finance Canada 2026 wird von der Canadian Lenders Association veranstaltet und findet am 10. Februar 2026 statt. Die Konferenz bringt das kanadische Ökosystem der Automobilfinanzierung zusammen, um strategische Herausforderungen und Möglichkeiten zu erörtern, die sich auf den Sektor auswirken, einschließlich Betrugsprävention, digitaler Transformation, regulatorischer Veränderungen und sich wandelndes Verbraucherverhalten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://financeevents.ca/events/2026-automotive-finance-canada/

Über die Canadian Lenders Association (CLA)

Die Canadian Lenders Association ist eine kreditnehmerorientierte Organisation, die das Kreditwesen Kanadas vertritt und sich auf Politik, Interessenvertretung, Standards und Innovation konzentriert. Die CLA prüft und akkreditiert Mitglieder der Kreditgeberklasse anhand von Zertifizierungskriterien, die verantwortungsvolle Kreditvergabepraktiken und den Verbraucherschutz fördern sollen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.canadianlenders.org/

IM NAMEN DES BOARDS

Mike Marrandino, Executive Chairman

T: (855) 661-2390 DW 104

E-Mail: ir@inverite.com

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsserviceanbieter/Market Maker (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung, noch haben sie in irgendeiner Weise die Vorzüge der geplanten Transaktion bewertet oder den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind als zukunftsgerichtet zu betrachten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen werden. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die nicht garantiert werden können und bestimmten Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Den Lesern wird empfohlen, sich auf ihre eigene Bewertung solcher Risiken und Ungewissheiten zu verlassen und sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und es wird keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze oder die CSE vorgeschrieben. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82935Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82935&tr=1



