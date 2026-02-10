Gestern noch kletterte die TUI-Aktie auf ein neues 2-Jahreshoch, doch am Dienstagmorgen fällt der Kurs um -6% auf unter 9 €. Kamen die Quartalszahlen des Touristikkonzerns so schlecht an und wie sollten Anleger darauf reagieren? Keine positiven Überraschungen Die Zahlen, die TUI für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorlegte, fielen in der Tat eher enttäuschend aus. Die Erwartungen wurden leicht verfehlt und positive Überraschungen blieben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de