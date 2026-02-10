EQS-Ad-hoc: Commerzbank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe

Commerzbank Aktiengesellschaft: Commerzbank beschließt Durchführung eines weiteren Aktienrückkaufs



10.02.2026 / 13:03 CET/CEST

Die Commerzbank hat im Geschäftsjahr 2025 ein vorläufiges, untestiertes IFRS-Nettoergebnis von 2,63 Mrd. Euro erzielt. Die Bank will 100% des IFRS-Nettoergebnisses vor Restrukturierungsaufwendungen und nach diskretionären AT1-Kuponzahlungen in Höhe von 2,71 Mrd. Euro an die Aktionäre zurückgeben. Dazu hat die Commerzbank die Durchführung eines weiteren Aktienrückkaufs im Volumen von bis zu 540 Millionen Euro beschlossen, für den alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen. Der Aktienrückkauf startet nach der Berichterstattung für das Geschäftsjahr 2025 und soll bis zum 26. März 2026 abgeschlossen sein. Im Rahmen der gesamten Kapitalrückgabe für das Jahr 2025 plant die Commerzbank der Hauptversammlung eine Dividende von 1,10 Euro pro Aktie vorzuschlagen. Beim Aktienrückkauf Ende 2025 waren bereits 1 Mrd. Euro an eigenen Aktien zurückgekauft worden. Den verbleibenden Betrag von bis zu 540 Mio. Euro wird die Bank durch den Aktienrückkauf ab dem 12. Februar 2026 an die Aktionäre zurückgeben. Die Einzelheiten des Aktienrückkaufprogramms werden in einer Mitteilung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekannt gegeben. Die zurückgekauften Aktien der Commerzbank sollen eingezogen werden. Disclaimer Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt es sich um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Solche Aussagen in dieser Mitteilung betreffen unter anderem die erwartete zukünftige Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine Wertsteigerung der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen Ergebnisse, Restrukturierungsaufwendungen und sonstige Finanzentwicklungen und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Planungen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in denen die Commerzbank einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und Entwicklung von Marktvolatilitäten, insbesondere aufgrund der andauernden europäischen Schuldenkrise, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung ihrer strategischen Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, die Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer Änderungen sowie andere Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.



Kontakt:

Christoph Wortig

Bereichsvorstand Investor Relations

Commerzbank AG

Investor Relations

Tel.: +49 69 9353 10080

Email: ir@commerzbank.com



