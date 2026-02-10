EQS-Ad-hoc: Salzgitter Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr

Salzgitter Aktiengesellschaft: Vorläufige Geschäftszahlen des Geschäftsjahres 2025; Management Guidance 2026 verabschiedet



10.02.2026 / 13:39 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Basierend auf jetzt vorliegenden, noch vorläufigen Geschäftszahlen verzeichnete der Salzgitter-Konzern im Geschäftsjahres 2025 9,0 Mrd. € Außenumsatz (2024: 10,0 Mrd. €), 376 Mio. € Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA; 2024: 445 Mio. €) sowie -28 Mio. € Vorsteuerresultat (EBT; 2024: - 296 Mio. €). Damit fällt das Ergebnis spürbar besser aus als zuletzt prognostiziert. Dies ist zurückzuführen auf 180 Mio. € Beitrag der at-equity (IFRS-Bilanzierung) einbezogenen Beteiligung an der Aurubis AG (2024: 184 Mio. €), der insbesondere im vierten Quartal von hohen Bewertungseffekten aus Metallpreisschwankungen positiv beeinflusst war. Gegenläufig wirkten

-30 Mio. € (2024: 0€) Bewertungseffekte aus der Umtauschanleihe mit Tauschrecht in Aktien der Aurubis AG. Die wirtschaftliche Lage in Deutschland bleibt auch zu Beginn des Jahres 2026 weiter angespannt. Die geplanten öffentlichen Investitions- und Infrastrukturprogramme führen noch nicht zu einer deutlichen konjunkturellen Belebung. Positive Impulse für unsere Branche erwarten wir hingegen von den Handelsschutzmaßnahmen der EU. Insgesamt rechnen wir nur mit einer moderaten Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und antizipieren im Geschäftsjahr 2026 für den Salzgitter-Konzern: einen Umsatz von rund 9,5 Mrd. €, ein EBITDA VX zwischen 500 Mio. € und 600 Mio. €, ein Vorsteuerergebnis VX zwischen 75 Mio. € und 175 Mio. € sowie eine leicht über dem Vorjahresniveau liegende Rendite auf das eingesetzte Kapital VX (ROCE VX). In dieser Prognose sind Auswirkungen aus der möglichen Umsetzung der am 6. Februar 2026 bekanntgegebenen Eckpunkte zur Fortführung der Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH unter alleiniger Verantwortung der Salzgitter AG nicht berücksichtigt. Da die Bewertung der im Oktober 2025 platzierten Umtauschanleihe zu nicht operativ bedingten und mitunter signifikanten Ergebnisschwankungen führen kann, basiert die Konzernprognose ab dem Geschäftsjahr 2026 auf bereinigten Steuerungskennzahlen. Bei der Berechnung des EBT VX (Earnings before Taxes and Valuation Exchangeable) und EBITDA VX (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization and Valuation Exchangeable) sowie des ROCE VX (Return on Capital Employed) werden die Ergebniseffekte, die im Zusammenhang mit der Bewertung der Umtauschanleihe stehen, eliminiert. Weitere Details zum Abschluss des Geschäftsjahres 2025 werden wie vorgesehen am 23. März 2026 veröffentlicht. Kontakt:

Markus Heidler



Leiter Investor Relations



Salzgitter AG

Eisenhüttenstraße 99

38239 Salzgitter



Telefon +49 5341 21-6105

Telefax +49 5341 21-2570

E-Mail ir@salzgitter-ag.de



