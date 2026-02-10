DJ Commerzbank erhöht Dividende deutlich und kauft weitere Aktien zurück

DOW JONES--Die Commerzbank hat ihr selbstgestecktes Gewinnziel für das vergangene Jahr überschritten. Die Bank kündigte eine Dividendenerhöhung auf 1,10 Euro von 0,65 Euro im Vorjahr und den Start weiterer Aktienrückkäufe in Höhe von 540 Millionen Euro an.

Der Nettogewinn betrug 2,63 Milliarden Euro nach 2,68 Milliarden im Vorjahr. Bereinigt um Restrukturierungskosten für das vor einem Jahr eingeleitete Abbauprogramm legte der Gewinn um 13 Prozent auf 3 Milliarden Euro zu. Analysten hatten in einem von der Bank selbst veröffentlichten Konsens mit einem Ergebnis von 2,54 Milliarden gerechnet. Die Bank selbst hatte sich 2,5 Milliarden Euro vorgenommen bzw 2,9 Milliarden auf bereinigter Basis.

Der bereinigte Gewinn soll komplett ausgeschüttet werden. Inklusive des im Dezember abgeschlossenen Rückkaufs von 1 Milliarde Euro beträgt die Kapitalrückgabe für 2025 rund 2,7 Milliarden Euro. Der Aktienrückkauf soll am 12. Februar starten und bis zum 26. März abgeschlossen sein.

Die vollständigen Zahlen wird die Commerzbank am Mittwoch veröffentlichen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2026 07:20 ET (12:20 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.