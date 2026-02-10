EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: GESCO SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die GESCO SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://gesco.de/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://gesco.de/en/investor-relations/financial-reports
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.11.2026
Ort: https://gesco.de/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.11.2026
Ort: https://gesco.de/en/investor-relations/financial-reports
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
GESCO SE
Johannisberg 7
42103 Wuppertal
Deutschland
Internet:
www.gesco.de
