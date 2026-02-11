Die Abschreibung eines Darlehens, das zum Jahreswechsel 2024/25 im Rahmen des Verkaufs von Aktivitäten gewährt wurde, belastet nach Darstellung von SMC-Research das Jahresergebnis von GESCO, operativ hat das Unternehmen aber am oberen Ende der im letzten November angepassten Guidance abgeschlossen. SMC-Analyst Holger Steffen sieht darin einen positiven Trend für 2026 und erwartet eine deutliche Gewinnerholung.

Die GESCO-Beteiligung Doerrenberg hatte laut SMC-Research zum Jahreswechsel 2024/25 die Geschäftsbereiche "Gießerei" und "Stahlwerk" an eine Private-Equity-Gesellschaft verkauft. Nun habe die daraus hervorgegangene Bergische Edelstahlwerke GmbH Insolvenz anmelden müssen, woraus sich für Doerrenberg und damit auch für GESCO die Notwendigkeit einer Abschreibung auf den im Rahmen der Transaktion gewährten Kredit in Höhe 6,3 Mio. Euro ergeben habe. Auch wenn der Vorgang schmerzhaft sei, zeige die Entwicklung doch klar, wie richtig der Verkauf gewesen sei.

Operativ, ohne diesen Einmaleffekt, sei das Ergebnis auf das obere Ende der im November von 13 bis 17 Mio. Euro auf 9 bis 12 Mio. Euro reduzierten Zielspanne für das Konzernnettoergebnis hinausgelaufen. Das zeige, dass weitere negative Überraschungen im Schlussquartal ausgeblieben seien. Jetzt erwarte das Management 7 bis 10 Mio. Euro.

Grundsätzlich seien die Voraussetzungen für eine deutliche Gewinnsteigerung im laufenden Jahr nicht schlecht. Der jüngste operative Trend sollte laut den Analysten ebenso wie die Umsetzung des Programms "GE-SCO Business System" stützen, zudem könnte sich leichter Rückenwind von der Konjunktur einstellen.

Die Analysten erwarten daher eine Gewinnerholung auf knapp 16 Mio. Euro und sehen das KGV26 auf der Basis bei einem moderaten Wert von rund 10. Auf der Basis konstatieren sie weiterhin eine Unterbewertung und sehen das Kursziel unverändert bei 26,70 Euro, wobei der leichte Diskontierungseffekt seit ihrer letzten Analyse und die besser als von ihnen erwartet ausgefallene operative Entwicklung die Effekte der Abschreibung kompensiert haben. Ihr Urteil laute weiterhin "Speculative Buy".

