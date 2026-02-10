Original-Research: Serviceware SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Serviceware SE Unternehmen: Serviceware SE ISIN: DE000A2G8X31 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 10.02.2026 Kursziel: 25,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann

HIT-Feedback: Serviceware untermauert KI-Chance



CFO Harald Popp hat die Serviceware SE auf den 15. Hamburger Investorentagen repräsentiert. In der Gruppenpräsentation adressierte er die aktuellen Investorensorgen hinsichtlich der Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf den Softwaresektor und verdeutlichte die Positionierung von Serviceware als KI-Profiteur.



Tiefe Integration entkräftet KI-Risiken: Im Hinblick auf die Risiken durch generative KI-Modelle erläuterte das Management, dass generische Modelle nur dann einen Nutzen generieren können, wenn sie in durchgängige Datenmodellen mit kontextueller Intelligenz eingebunden werden. Während u.E. mittelfristig eine tiefere Integration von KI-Modellen in die Unternehmenswelt durchaus ein Risiko für nicht-agentische Software darstellen kann, sehen wir Serviceware hier durch die proaktiv durchgeführten Investitionen der letzten drei Jahre hervorragend positioniert. Die Neuentwicklung einer KI-nativen Plattformarchitektur ging deutlich über rein funktionale KI-Erweiterungen hinaus und ermöglicht es, die relevanten Unternehmensdaten und -prozesse inklusive eines tief integrierten Wissensmanagements innerhalb der eigenen Plattform zu kontrollieren. Externe LLM-Modelle können so auf Basis einer Governance-fähigen Architektur flexibel eingesetzt werden. Das ebenfalls von manchen Marktteilnehmern gesehene Risiko von 'Vibe Coding', sprich Eigenentwicklungen von Software durch Sprachmodelle, stufen wir als gering ein, da diesen Lösungen oftmals die notwendige Integrationstiefe in Drittsysteme sowie die für Unternehmen kritische Vorhersehbarkeit, Sicherheit und regulatorische Belastbarkeit fehlt.



KI-Transformation als Treiber der Serviceware Plattform: Die zunehmende Ablösung von Servicepersonal durch agentische Plattformen bietet für Serviceware laut Management erhebliche Chancen. Einerseits profitiert SJJ direkt als Anbieter einer solchen Plattform, andererseits führt die Verlagerung von Personalbudgets in den IT-Bereich zu einem steigenden Bedarf an IT-Financial Management. Angesichts steigender Cloud- und Infrastrukturkosten durch zunehmende Datenabfragen gewinnt die Kostentransparenz an Bedeutung. Mit dem einsparungsbasierten Preismodell bietet Serviceware Neukunden hier einen risikoarmen Einstieg, da Kosten ausschließlich im Erfolgsfall anfallen. Die Relevanz der Lösung zeigt sich u.E. insbesondere in konjunkturell anspruchsvollen Phasen, in denen Kostenmanagement für Unternehmen priorisiert werden. Beispielsweise wechselten Automobilzulieferer von ihrer alten Lizenzlösung zu dem SaaS-Angebot, um Einsparpotenziale besser zu heben.



Operative Entwicklung weiter auf Wachstumskurs: Operativ ist das Unternehmen weiterhin erfolgreich, was sich auch in der jüngst konkretisierten bzw. erhöhten Guidance mit +10 bis +15% Umsatzwachstum (zuvor: +5 bis +15%) und einer angekündigten signifikanten EBITDA-Verbesserung (zuvor: leichte Verbesserung) zeigt. Dabei profitiert Serviceware auch intern durch den KI-Einsatz und konnte im letzten Jahr trotz zweistelligem Umsatzwachstum die Mitarbeiterzahl reduzieren. Neue Prozesse in der Plattform, die früher ein Consultant mehrere Tage beim Kunden erstellen musste, werden nun automatisiert durch KI angelegt. Dies führt zwar strukturell zu geringeren Serviceumsätzen, die in den letzten Jahren bereits von rund 20 Mio. EUR auf 11 Mio. EUR sanken, ist unseres Erachtens aber wünschenswert, da dies die Skalierbarkeit des Softwaregeschäfts erhöht und auch umsatzseitig durch starkes SaaS-Wachstum kompensiert werden konnte.



Fazit: In einem Umfeld, in dem viele Software-Firmen vom Kapitalmarkt abgestraft werden, sehen wir Serviceware weiterhin als Profiteur der KI-Transformation. Wir bestätigen entsprechend das 'Kaufen'-Votum und das Kursziel i.H.v. 25,00 EUR.







