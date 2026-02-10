Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 10 février/February 2026) - The common shares of Bahia Metals Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Bahia Metals Corp. is a mineral exploration company focused on the acquisition, exploration and development of mineral properties in Brazil, which includes the Mangueiros Sulfide Ni-Cu-Co Project located in the municipalities of Pilão Arcado and Campo Alegre de Lourdes, state of Bahia, northeast region of Brazil.

_________________________________

Les actions ordinaires de Bahia Metals Corp. ont été approuvées pour l'inscription à la CSE.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Bahia Metals Corp. est une société d'exploration minière axée sur l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minérales au Brésil, y compris le projet de sulfures Mangueiros Ni-Cu-Co situé dans les municipalités de Pilão Arcado et Campo Alegre de Lourdes, dans l'État de Bahia, dans la région nord-est du Brésil.

Issuer/Émetteur: Bahia Metals Corp. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): BMT Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 58 078 738 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 14 545 916 CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier CUSIP: 056919 10 3 ISIN: CA056919 10 3 8 Boardlot/Quotité: 500 IPO Price/Prix: $0.50/0,50$ Agent: Canaccord Genuity Corp. Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription: Le 10 février/February 2026 Trading Date/Date de negociation: Le 12 février/February 2026 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for BMT. Please email: Trading@theCSE.com.

Source: Canadian Securities Exchange (CSE)