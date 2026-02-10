Die Welt der Aktienmärkte ist voller Überraschungen und Wendungen - gerade wenn es um führende Technologieunternehmen geht. In den vergangenen Tagen hat sich beim größten Online-Händler der Welt einiges getan, das sowohl Experten als auch Anleger aufmerksam werden lässt. Die Amazon-Aktie hat in der vergangenen Woche einen deutlichen Rückgang verzeichnet. Während der Kurs zuvor noch über 245,00 USD lag, fiel er am vergangenen Freitag auf bis zu 200,31 ...

