Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 06:00 Uhr, Norwegen: Aker ASA, Jahreszahlen 06:30 Uhr, Schweiz: SGS, Jahreszahlen 07:00 Uhr, Deutschland: Commerzbank, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Pk) 07:00 Uhr, Deutschland: Siemens Energy, Q1-Zahlen (8.30 Pk) 07:00 Uhr, Deutschland: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q1-Zahlen 07:00 Uhr, Deutschland: TKMS, Q1-Zahlen 07:00 Uhr, Deutschland: Thyssenkrupp Nucera, Q1-Zahlen (9.00 Pk und Analystencall) 07:00 Uhr, Schweiz: Schindler, Jahreszahlen 07:00 Uhr, Niederlande: ABN Amro, Jahreszahlen 07:00 Uhr, Niederlande:
