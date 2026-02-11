Steigende Preise, Versorgungssicherheit und ambitionierte Klimaziele prägen das Bild der Energiewende. Energie hat sich zu einer strategischen Ressource entwickelt. CHAR Technologies verwandelt biologische Abfälle in langlebige Kohlenstoffprodukte wie Biokohlenstoff oder Biokohle, welche Kohlenstoff dauerhaft binden und dem natürlichen Kohlenstoffkreislauf entziehen. Damit adressieren die Kanadier gleich mehrere Megatrends. Energieintensive Branchen wie die Chemie konnten zuletzt etwas aufatmen, da die EU anscheinend länger als prognostiziert plant, kostenlose Emissionszertifikate auszugeben. Die Herausforderungen bleiben dennoch groß. Wer kann die Investoren am Ende des Tages überzeugen?Den vollständigen Artikel lesen ...
