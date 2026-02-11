EQS-News: Formycon AG / Schlagwort(e): Vereinbarung

Pressemitteilung // 11. Februar 2026

Lotus Pharmaceutical wird Vermarktungspartner für Formycons Keytruda Biosimilar-Kandidaten FYB206 in weiten Teilen der Asien-Pazifik-Region

Planegg-Martinsried und Taipeh, Taiwan - Die Formycon AG (FWB: FYB, "Formycon") und Lotus Pharmaceutical ("Lotus") geben gemeinsam bekannt, dass sie eine exklusive Lizenzvereinbarung für Formycons Keytruda1 Biosimilar-Kandidaten FYB206 (Pembrolizumab) abgeschlossen haben. Lotus, ein multinationales Pharmaunternehmen mit starker Präsenz in Asien und einem breit gefächerten Portfolio an innovativen Arzneimitteln, Generika und Biosimilars, wird FYB206 in weiten Teilen der Region Asien-Pazifik ("APAC") vermarkten. Mit Unterzeichnung der Vereinbarung erhält Formycon eine Vorabvergütung. Darüber hinaus sieht die Vereinbarung weitere Zahlungen vor, die vom Erreichen bestimmter Entwicklungs- und Zulassungsmeilensteine abhängig sind. Zusätzlich partizipiert Formycon an den Bruttoerlösen, die nach der Markteinführung in der Region erzielt werden, und ist für die Herstellung und Lieferung des Endprodukts verantwortlich. "Die Erweiterung unserer bestehenden Partnerschaft mit Lotus um dieses wichtige onkologische Therapeutikum unterstreicht unsere etablierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit und markiert einen weiteren wichtigen Schritt im Rahmen unserer globalen Kommerzialisierungsstrategie. Lotus verfügt über eine einzigartige Marktposition in der APAC-Region. Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, Patienten einen besseren Zugang zu wirksamen und kosteneffizienten Behandlungsmöglichkeiten für schwere Krankheiten zu ermöglichen und gleichzeitig einen nachhaltigen und langfristigen Mehrwert zu schaffen", sagte Nicola Mikulcik, CBO der Formycon AG. Petar Vazharov, CEO von Lotus Pharmaceutical, kommentierte: "Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Formycon durch diese Vereinbarung für FYB206, einen äußerst wichtigen Biosimilar-Kandidaten in der Onkologie, auszubauen. Pembrolizumab gehört zu den klinisch wirksamsten und am häufigsten angewendeten biologischen Arzneimitteln weltweit. Biosimilars sind ein ganz entscheidender Wachstumsmotor für Lotus: durch die Kombination der Entwicklungskompetenz von Formycon mit der starken kommerziellen Plattform von Lotus im asiatisch-pazifischen Raum wollen wir den Patientenzugang zu hochwertigen, kostengünstigen biologischen Therapien verbessern und gleichzeitig unser Onkologie-Portfolio in der Region weiter stärken." FYB206 nähert sich derzeit dem Ende der klinischen Entwicklungsphase. Die Ergebnisse zum primären Endpunkt werden noch im ersten Quartal 2026 erwartet. Nach Fertigstellung des Datenpakets werden Formycon und Lotus die Zulassungsanträge gemäß den lokalen Anforderungen der APAC-Länder in enger Abstimmung vorbereiten. Pembrolizumab ist ein humanisierter monoklonaler Antikörper aus der Gruppe der Immun-Checkpoint-Inhibitoren und wird zur Behandlung einer Vielzahl von Tumorerkrankungen eingesetzt. Mit seinem breiten Indikationsspektrum und einem weltweiten Umsatz von 31,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 20252 zählt Keytruda derzeit zu den umsatzstärksten Arzneimitteln weltweit und unterstreicht den hohen Bedarf und das Marktpotenzial im Bereich der Onkologie. Marktforschungsquellen gehen davon aus, dass der Umsatz im asiatisch-pazifischen Raum im Jahr 2025 ca. 7,0 Milliarden US-Dollar betragen könnte3. --------------- 1Keytruda ist eine eingetragene Marke von Merck Sharp & Dohme LLC,

einer Tochtergesellschaft von Merck & Co, Inc, Rahway, NJ/USA. 2 https://www.merck.com/news/merck-highlights-progress-advancing-broad-diverse-pipeline/ 3 https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/keytruda-market/asia-pacific



Über Formycon:

Die Formycon AG (FWB: FYB) ist ein führender, unabhängiger Entwickler von hochwertigen Biosimilars, Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer Arzneimittel. Das Unternehmen fokussiert sich auf Therapien in der Ophthalmologie, Immunologie, Immun-Onkologie sowie weiteren wichtigen Indikationsgebieten und deckt nahezu die gesamte Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung über klinische Studien bis hin zur Einreichung und Zulassung durch die Arzneimittelbehörden ab. Für die Kommerzialisierung seiner Biosimilars setzt Formycon weltweit auf starke, vertrauenswürdige und langfristige Partnerschaften. Mit FYB201/Ranibizumab und FYB202/Ustekinumab hat Formycon bereits zwei Biosimilars auf dem Markt. Ein drittes Biosimilar, FYB203/Aflibercept, wurde von der FDA, der EMA und der MHRA zugelassen. Vier weitere Biosimilar-Kandidaten - darunter FYB208/Dupilumab - befinden sich derzeit in der Entwicklung. Mit seinen Biosimilars leistet Formycon einen wichtigen Beitrag, um möglichst vielen Patientinnen und Patienten den Zugang zu hochwirksamen und bezahlbaren Medikamenten zu ermöglichen. Die Aktien von Formycon sind im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY. Weitere Informationen finden Sie unter: www.formycon.com Über Lotus

Lotus (1795: TT) wurde 1966 gegründet und ist ein globales Pharmaunternehmen, das sich auf neuartige und generische Medikamente konzentriert und bessere, sicherere und leichter zugängliche Arzneimittel anbietet. Mit einer erstklassigen F&E- und Produktionsplattform in Asien unterhält Lotus Partnerschaften in wichtigen Märkten wie den USA, Europa, Japan, China und Brasilien. Das Unternehmen verwaltet über 100 strategische Projekte in Asien und den USA und verfügt über ein Portfolio von mehr als 250 kommerziellen Produkten. Lotus investiert in ein vielfältiges Portfolio von hochwirksamen Krebsbehandlungen, komplexen Generika, 505(b)(2) und NCE-Arzneimitteln durch interne F&E und Lizenzverträge. Unterstützt von strategischen Partnern, stärkt das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit auch durch Biosimilars. Die Infrastruktur des Unternehmens ist von führenden Aufsichtsbehörden zertifiziert, darunter die US-amerikanische FDA, die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA), die japanische PMDA, die chinesische FDA und die brasilianische ANVISA. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lotuspharm.com/ Über Biosimilars:

Seit ihrer Einführung in den 1980er Jahren haben biopharmazeutische Arzneimittel die Behandlung schwerer und chronischer Krankheiten revolutioniert. Bis zum Jahr 2032 werden viele dieser Arzneimittel ihren Patentschutz verlieren - darunter 45 Blockbuster mit einem geschätzten jährlichen Gesamtumsatz von weltweit mehr als 200 Milliarden US-Dollar. Biosimilars sind Nachfolgeprodukte von biopharmazeutischen Arzneimitteln, für die die Marktexklusivität abgelaufen ist. Sie werden in hoch regulierten Märkten wie der EU, den USA, Kanada, Japan und Australien nach strengen regulatorischen Verfahren zugelassen. Biosimilars schaffen Wettbewerb und ermöglichen so mehr Patienten den Zugang zu biopharmazeutischen Therapien. Gleichzeitig reduzieren sie die Kosten für die Gesundheitsdienstleister. Der weltweite Umsatz mit Biosimilars liegt derzeit bei etwa 21 Milliarden US-Dollar. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz bis 2030 auf über 74 Milliarden US-Dollar ansteigen könnte. Kontakt:

Sabrina Müller

Director Investor Relations & Corporate Communications

Formycon AG

Fraunhoferstr. 15

82152 Planegg-Martinsried

Deutschland Tel.: +49 (0) 89 - 86 46 67 149

Fax: + 49 (0) 89 - 86 46 67 110

Mail: sabrina.mueller@formycon.com Disclaimer:

