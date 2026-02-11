EQS-News: Formycon AG
Pressemitteilung // 11. Februar 2026
Lotus Pharmaceutical wird Vermarktungspartner für Formycons Keytruda Biosimilar-Kandidaten FYB206 in weiten Teilen der Asien-Pazifik-Region
Planegg-Martinsried und Taipeh, Taiwan - Die Formycon AG (FWB: FYB, "Formycon") und Lotus Pharmaceutical ("Lotus") geben gemeinsam bekannt, dass sie eine exklusive Lizenzvereinbarung für Formycons Keytruda1 Biosimilar-Kandidaten FYB206 (Pembrolizumab) abgeschlossen haben. Lotus, ein multinationales Pharmaunternehmen mit starker Präsenz in Asien und einem breit gefächerten Portfolio an innovativen Arzneimitteln, Generika und Biosimilars, wird FYB206 in weiten Teilen der Region Asien-Pazifik ("APAC") vermarkten.
Mit Unterzeichnung der Vereinbarung erhält Formycon eine Vorabvergütung. Darüber hinaus sieht die Vereinbarung weitere Zahlungen vor, die vom Erreichen bestimmter Entwicklungs- und Zulassungsmeilensteine abhängig sind. Zusätzlich partizipiert Formycon an den Bruttoerlösen, die nach der Markteinführung in der Region erzielt werden, und ist für die Herstellung und Lieferung des Endprodukts verantwortlich.
"Die Erweiterung unserer bestehenden Partnerschaft mit Lotus um dieses wichtige onkologische Therapeutikum unterstreicht unsere etablierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit und markiert einen weiteren wichtigen Schritt im Rahmen unserer globalen Kommerzialisierungsstrategie. Lotus verfügt über eine einzigartige Marktposition in der APAC-Region. Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, Patienten einen besseren Zugang zu wirksamen und kosteneffizienten Behandlungsmöglichkeiten für schwere Krankheiten zu ermöglichen und gleichzeitig einen nachhaltigen und langfristigen Mehrwert zu schaffen", sagte Nicola Mikulcik, CBO der Formycon AG.
Petar Vazharov, CEO von Lotus Pharmaceutical, kommentierte: "Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Formycon durch diese Vereinbarung für FYB206, einen äußerst wichtigen Biosimilar-Kandidaten in der Onkologie, auszubauen. Pembrolizumab gehört zu den klinisch wirksamsten und am häufigsten angewendeten biologischen Arzneimitteln weltweit. Biosimilars sind ein ganz entscheidender Wachstumsmotor für Lotus: durch die Kombination der Entwicklungskompetenz von Formycon mit der starken kommerziellen Plattform von Lotus im asiatisch-pazifischen Raum wollen wir den Patientenzugang zu hochwertigen, kostengünstigen biologischen Therapien verbessern und gleichzeitig unser Onkologie-Portfolio in der Region weiter stärken."
FYB206 nähert sich derzeit dem Ende der klinischen Entwicklungsphase. Die Ergebnisse zum primären Endpunkt werden noch im ersten Quartal 2026 erwartet. Nach Fertigstellung des Datenpakets werden Formycon und Lotus die Zulassungsanträge gemäß den lokalen Anforderungen der APAC-Länder in enger Abstimmung vorbereiten.
Pembrolizumab ist ein humanisierter monoklonaler Antikörper aus der Gruppe der Immun-Checkpoint-Inhibitoren und wird zur Behandlung einer Vielzahl von Tumorerkrankungen eingesetzt. Mit seinem breiten Indikationsspektrum und einem weltweiten Umsatz von 31,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 20252 zählt Keytruda derzeit zu den umsatzstärksten Arzneimitteln weltweit und unterstreicht den hohen Bedarf und das Marktpotenzial im Bereich der Onkologie. Marktforschungsquellen gehen davon aus, dass der Umsatz im asiatisch-pazifischen Raum im Jahr 2025 ca. 7,0 Milliarden US-Dollar betragen könnte3.
1Keytruda ist eine eingetragene Marke von Merck Sharp & Dohme LLC,
2274176 11.02.2026 CET/CEST