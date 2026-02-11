Siemens Energy ist stark in das neue Geschäftsjahr gestartet. Der Umsatz stieg deutlich, das Ergebnis konnte sich gegenüber dem Vorjahr sogar mehr als verdoppeln. Vor allem das Geschäft mit Gasturbinen und Netztechnik erwies sich erneut als Wachstumsmotor. Der Auftragseingang erreichte einen neuen Rekordwert.Der Umsatz kletterte im ersten Quartal währungs- und portfoliobereinigt um 12,8 Prozent auf rund 9,7 Milliarden Euro. Dies war allerdings etwas weniger als die vom Markt im Vorfeld erwarteten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
