TotalEnergies hat mit seinen Zahlen für das vierte Quartal 2025 die Analystenprognosen getroffen. Demnach sank der den Aktionären zurechenbare Überschuss auf 2,91 Milliarden Dollar beziehungsweise 1,30 Dollar je Aktie, nach 3,96 Milliarden Dollar 2024. Belastend wirkten rückläufige Umsätze sowie Abschreibungen in Höhe von 3,78 Milliarden Dollar.Auch bereinigt um Sondereffekte fiel das Ergebnis schwächer aus: Der angepasste Gewinn verringerte sich auf 3,84 Milliarden Dollar oder 1,73 Dollar je Aktie, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
