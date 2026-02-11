Amsterdam - Der niederländische Bierkonzern Heineken hat am Mittwoch angekündigt, dass er zwischen 5000 und 6000 Stellen streichen will, um die «schwierigen Marktbedingungen» zu bewältigen. Der Abbau soll in den nächsten zwei Jahren erfolgen. In einer Mitteilung erklärte der Konzern, dass er «die Produktivität in grossem Umfang erhöhen» wolle, was Stellenstreichungen mit sich bringe. Zur Einordnung: Der Konzern mit Hauptsitz in Amsterdam beschäftigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
